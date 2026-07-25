بیٹا تین دن تک ماں کی لاش کے ساتھ گھر میں رہا
کیرالہ کے کولم میں ایک بیٹے نے اپنی بوڑھی ماں کی موت کے بعد اس کی لاش کو تین دن تک گھر میں رکھا۔
Published : July 25, 2026 at 5:48 PM IST
کولم (کیرالہ): کیرالہ میں ایک المناک واقعہ نے لوگوں کو گہرا صدمہ پہنچایا ہے۔ ایک ذہنی طور پر بیمار شخص نے اپنی 90 سالہ ماں کی لاش کو تین دن تک اپنے گھر کے اندر رکھا، میت پر روزانہ رسومات اور دعائیں کیں۔
یہ واقعہ کولتھوپوزا، کولم میں ربڑ پلانٹیشن اسٹیٹ کے اندر آر پی ایل 2 ایف کوارٹرز میں پیش آیا۔ متوفی کی شناخت چنناتھما کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ معاملہ جمعہ کی شام اس وقت سامنے آیا جب متوفی کے بیٹے کرشنا سوامی کی بیٹی نے کوارٹر کا دورہ کیا اور حالات کا پتہ چلا۔
چنناتھما کا گزشتہ بدھ کو عمر سے متعلق بیماریوں کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ جمعہ کی شام تک واقعہ کی اطلاع نہیں ملی، کرشنا سوامی کی بیٹی گھر پہنچی اور پڑوسیوں اور مقامی پولیس کو مطلع کیا۔
کرشنا سوامی (55) سالہ جو ذہنی طور پر معذور ہیں، اپنی بستر پر پڑی ماں کی واحد دیکھ بھال کرنے والا شخص تھا۔ ماں کے انتقال کی حقیقت اور غم کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پولیس کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ روزانہ اس کے جسم کو گیلے کپڑے سے پونچھتا تھا اور کسی بھی قسم کی بدبو کو روکنے کے لیے پاؤڈر لگاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے جسم کو ایک سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا، مقدس راکھ (بھسمہ) اور صندل کی لکڑی کا پیسٹ لگایا، چراغ جلایا، اور مسلسل دعا کی، اس امید پر کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔
پولیس کی مداخلت اور تفتیش
واقعہ کی اطلاع ملنے پر کولتھوپوزا پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، غیر فطری موت کا مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پارپلی گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ کرشنا سوامی کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ضروری نفسیاتی تشخیص اور علاج کے لیے انہیں ذہنی صحت کی دیکھ بھال کی سہولت میں منتقل کیا جائے گا۔
کولتھوپوزا وارڈ کے ممبر چندر کمار نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب کرشنا سوامی کی بیٹی جمعہ کی شام ان کے کوارٹر پر پہنچی۔ اس نے فوری طور پر دوسرے رشتہ داروں اور کولتھوپوزا پولیس کو اطلاع دی۔
ضعیف خاتون جو طویل عرصے سے بستر پر پڑی تھی، اس کی دیکھ بھال صرف اور صرف اس کے بیٹے کرشن سوامی نے کی۔ اس کی دماغی صحت کے مسائل کی تاریخ تھی۔ شام کو جب اس کی بیٹی گھر پہنچی تو اس نے اسے بتایا کہ دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔
ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے یہ حرکت کی۔
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پولیس کی تفتیش اور نتائج
جب کولتھوپوزا پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تحقیقات کی تو انہوں نے پایا کہ لاش گلنا شروع ہو چکی ہے۔ کرشنا سوامی نے پولیس کو بتایا کہ وہ روزانہ نم کپڑے سے جسم کو پونچھتا تھا، پاؤڈر لگاتا تھا، اگربتی لگاتا تھا اور دعا کرتا تھا۔ کولتھوپوزا پولیس نے تحقیقاتی رسمی کارروائیوں کو مکمل کیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پاریپلی میڈیکل کالج منتقل کیا۔ غیر فطری موت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔