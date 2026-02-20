فٹسل کھیلتے کھیلتے اچانک گر پڑے لوک سبھا رکن پارلیمنٹ، اسپتال میں ہوئی موت
حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ فٹسل کھیل رہے تھے۔ ایم پی اچانک گرگئے اور پھر نہیں اٹھے۔
Published : February 20, 2026 at 9:28 AM IST
شیلانگ، میگھالیہ: ریاست میگھالیہ کی سیاست پر اس وقت غم چھا گیا جب لوک سبھا ایم پی اور وائس آف پیپلز پارٹی کے لیڈر رکی اینڈریو جے سنگکن کا جمعرات کی شام کو ایک اسپتال میں انتقال ہوگیا۔ رپورٹس کے مطابق رکی اینڈریو شیلانگ میں فٹسال کھیلتے ہوئے اچانک گر گئے اور کبھی اٹھ نہ سکے۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔
وائس آف پیپلز پارٹی (وی پی پی) کے ایک سینئر رہنما نے بتایا کہ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے رات 8 بج کر 45 منٹ پر رکی اینڈریو کو مردہ قرار دیا۔ پارٹی کے ساتھیوں اور قریبی ساتھیوں نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو رکن پارلیمنٹ ایک دوستانہ فٹسال سیشن میں شریک تھے۔ شیلانگ حلقہ سے لوک سبھا کے رکن سنگکون اپنی فعال عوامی شرکت اور خاصی جینتیا پہاڑیوں میں نچلی سطح تک پہنچنے کے لیے جانے جاتے تھے۔
وزیراعلیٰ کا اظہار تعزیت
وزیر اعلیٰ کونراڈ کے سنگما نے سنگکون کی موت پر دکھ کا اظہار کیا اور انہیں ایک وقف عوامی نمائندہ قرار دیا جس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کام کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میگھالیہ نے ایک کثیر جہتی نمائندہ کھو دیا ہے۔ پارٹی لائنوں کے تمام رہنماؤں نے بھی ان کے انتقال پر سوگ کا اظہار کیا اور پارلیمنٹ میں علاقائی مسائل کو اٹھانے میں رکن پارلیمنٹ کے کردار کو یاد کیا۔ رکن پارلیمنٹ رکی اینڈریو کی موت نے ریاست میں ایک خلا چھوڑ دیا ہے جو ناقابل تلافی ہوگا۔
رکی اینڈریو نچلی سطح کے رہنما تھے
لوک سبھا ایم پی رکی اینڈریو جے سنگکون خاص طور پر خاصی جینتیا پہاڑیوں کے علاقے میں اپنی موجودگی اور رسائی کے لیے مشہور تھے۔ وہ قومی سطح پر مقامی مسائل کو اٹھانے میں کثرت سے مقرر تھے۔ وہ پارلیمنٹ میں بھی بہت آواز اٹھاتے تھے۔ اس نے مقامی لوگوں کے درمیان کام کرنے کو ترجیح دی۔
جانیں کیا ہے فٹسال؟
معلومات کے مطابق فٹسال کو فٹ بال کی مختصر شکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ میچ دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے، ہر ایک 5 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ میدان فٹ بال میچ سے چھوٹا ہے۔ یہ میچ ہارڈ کورٹ پر کھیلا جاتا ہے۔ فٹسال میں ایک گول اس وقت سمجھا جاتا ہے جب گیند مکمل طور پر گول لائن کو عبور کرتی ہے۔ تاہم، اگر گیند لائن پر رہتی ہے، تو اسے گول نہیں سمجھا جاتا ہے۔ 20 منٹ کے حصے ہیں۔ فٹسال گیند فٹ بال کے مقابلے میں چھوٹی اور قدرے بھاری ہوتی ہے۔