نینیتال کا 'ننھا جادوگر' ساحل! کرائے کے خستہ حال مکان سے بڑے خوابوں کی اڑان
9 سالہ جادوگر ساحل اچانک اس وقت مشہور ہو گئے جب آنند مہندرا نے خود ان کی تعریف کی۔ کیلاش سویال کی رپورٹ پڑھیں
Published : October 22, 2026 at 2:24 PM IST
رام نگر (نینیتال): اتراکھنڈ کا رام نگر اگرچہ دنیا بھر میں کاربیٹ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن یہاں کے ایک ننھے جادوگر نے گزشتہ کچھ عرصے سے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رکھی ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ ہونہار بچہ کون ہے۔ آئیے آپ کو اس بچے سے ملواتے ہیں۔ عمر 9، نام ساحل، اور چھوٹے جادوگر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نینیتال ضلع کے رام نگر میں رہنے والا یہ 9 سالہ جادوگر ساحل چھوٹی عمر میں ہی ایک عظیم فنکار بن کر ابھرا ہے۔ لیکن ملک گیر شہرت حاصل کرنے کے باوجود ساحل اپنے والد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ تاہم اس کے خواب بہت بڑے ہیں۔
ویراٹ کوہلی جیسا کرکٹر بننے کا خواب
ساحل جادو کی دنیا میں اپنا نام بنانے کے ساتھ ساتھ ویراٹ کوہلی کی طرح کرکٹر بننے، بھارتی ٹیم کے لیے کھیلنے اور ملک کا نام روشن کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ نو سالہ ساحل، جو رام نگر ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹے سے خستہ حال کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی کہانی جدوجہد، ہنر اور امید سے بھری ہوئی ہے۔ چھوٹی عمر میں، ساحل نے اپنے باپ کو جادو کا کرتب دکھاتے ہوئے دیکھ کر ہاتھوں کی صفائی کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے بہت سے کرتب میں تیزی سے مہارت حاصل کر لی اور اپنے والد کے ساتھ مختلف مقامات پر کھیل تماشہ دکھا کر روزی روٹی کمانے لگا۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سرخیوں میں
ساحل کا ایک ویڈیو، جس نے کبھی رام نگر اور نینی تال کی سڑکوں پر اپنے والد کے ساتھ جادوئی کرتب سے لوگوں کو محظوظ کیا تھا، اس سال جون میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا، جس نے اس کے ٹیلنٹ کے بارے میں ملک بھر میں بحث چھیڑ دی تھی۔ ساحل کی سڑک کے کنارے ایک سکے اور چھوٹی سی گیند کے ساتھ کرتب دکھانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ویڈیوز نے عوام کی توجہ حاصل کر لی، اور اس کا ہنر دور دور تک پھیل گیا۔
آنند مہندرا کی مدد کی پیشکش
ویڈیو نے مہندرا گروپ کے چیئرمین آنند مہندرا کی بھی توجہ مبذول کرلی۔ مہندرا ساحل کی صلاحیتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس کی پڑھائی میں مدد کی پیشکش کی۔
باپ نے ساحل کو اسکول میں داخل کرایا
یہ بھی بتایا گیا کہ آنند مہندرا نے خاندان کو دو لاکھ روپے کا چیک دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آنند مہندرا چاہتے تھے کہ ساحل بہتر تعلیم کے لیے بورڈنگ اسکول میں داخلہ لے۔ تاہم، ساحل کی چھوٹی عمر کی وجہ سے، خاندان نے اسے اپنے ساتھ رکھنے اور اسے تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے والد رخسان علی نے بعد میں ساحل کو رام نگر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کرایا تاکہ وہ جادو کی مشق کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ ساحل اس وقت دوسری جماعت میں ہے۔
ساحل کے خاندان کا تعلق راجستھان سے
ساحل کے والد، رخسان علی، اصل میں جے پور، راجستھان سے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ رام نگر میں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ خاندان میں چار بچے ہیں، اور ساحل تیسرے نمبر پر ہے۔ خاندان کی روزی روٹی کا انحصار جادو کے شوز اور کرتبوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ہے۔
ساحل نے ممبئی میں بھی اپنے جادو کے کرتب دکھائے
بچے کے والد کے مطابق، ساحل نے صرف تین سال کی عمر میں جادو کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ بچپن سے اپنے والد کے ساتھ رہ کر اس نے اس فن کو قریب سے دیکھا اور آہستہ آہستہ بہت سے کرتب سیکھ لیے۔ اب، نو سال کی عمر میں، وہ اپنے والد کے ساتھ مختلف مقامات پر جادو/ہاتھوں کی صفائی دکھاتے ہیں۔ انہوں نے ممبئی اور وشاکھاپٹنم جیسے شہروں میں پرفارم کیا ہے۔ انہوں نے سوہانی شاہ کے پروگرام میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔
زندگی کم چیلنجنگ نہیں ہے
جس بچے کی صلاحیتوں نے ملک بھر میں لوگوں کی توجہ حاصل ہے اس نے کم چیلنجز کا سامنا نہیں کیا۔ یہ خاندان اب بھی کرائے کے ایک خستہ حال مکان میں رہتا ہے۔ جہاں ساحل کے والد اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے شو کرتے ہیں، وہیں نوجوان جادوگر ساحل بھی اپنی مہارت سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتا ہے۔
میرا نام ساحل جادوگر ہے، اور میری عمر 9 سال ہے۔ میں جادو کرنے کے لیے ممبئی اور وشاکھاپٹنم بھی گیا۔ میں نے سوہانی میڈم کے لیے بھی جادو کیا۔ فی الحال، میں نینیتال، رام نگر اور دیگر علاقوں میں جادو کر رہا ہوں۔ میں ویراٹ کوہلی کی طرح کرکٹر بن کر ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ - ساحل، چھوٹا جادوگر -
ساحل کے والد کا کہنا ہے کہ گھر کی کفالت کے لیے ساحل کو تعلیم کے ساتھ ساتھ شوز بھی کرنے پڑھتے ہیں۔
مجھے جادو کرتے دیکھ کر ساحل نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ مجھ سے مختلف حربے بھی انجام دے سکتا ہے۔ ساحل بڑے ہونے پر جادوگر اور کرکٹر بننے کا خواب رکھتا ہے۔ وہ ویراٹ کوہلی کی طرح کرکٹ کھیل کر ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہے۔ اسے شوز کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے، اس لیے اسے جب بھی وقت ملتا ہے، پرفارم کرتا ہے۔ - رخسان علی، ساحل کے والد
عمر صلاحیت کو محدود نہیں کرتی، اور اس 9 سالہ جادوگر نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ یہ کہانی ان تمام خاندانوں اور بچوں کے لیے امید کی کرن ہے جو مشکل حالات کے باوجود بڑے خواب دیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔
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