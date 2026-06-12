قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن نے بیٹیوں کو رشتوں کے بارے میں مشورہ دیا اور اتر پردیش کے اعدادوشمار پر تشویش کا کیا اظہار
قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن وجے کمار رہاتکر جمعرات کو عوامی سماعت کے لیے میرٹھ پہنچیں۔
Published : June 12, 2026 at 12:30 PM IST
میرٹھ، اتر پردیش: قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن وجے کمار رہاتکر نے جمعرات کو میرٹھ میں ایک عوامی سماعت میں شرکت کی۔ ریاستی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن ببیتا چوہان اور دیگر عہدیداروں کی موجودگی میں انہوں نے کئی مقدمات کی سماعت کی اور عہدیداروں کو ضروری رہنمائی فراہم کی۔ ایس پی صدر کی بیٹی کی مبینہ ٹرولنگ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کی بیٹی خواتین کمیشن میں شکایت درج کراتی ہے تو اس کی مدد کی جائے گی۔ وہ قوم کی بیٹی ہے۔ نامناسب ٹرولنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔
عوامی سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہتکر نے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ کیس اتر پردیش میں ہیں۔ اتر پردیش کے میرٹھ علاقے میں خواتین کے خلاف سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرٹھ پولیس کے آپریشن DICOY کی تعریف کی اور انہیں خواتین کے خلاف جرائم کے خلاف تیزی سے کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران ان کی توجہ میں لائے گئے تقریباً 60 مقدمات کی سماعت ہوئی۔
قومی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن وجے کمار رہاتکر نے کہا کہ لاپتہ لڑکیاں صرف مغربی اتر پردیش کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آرہے ہیں اور مختلف مقامات سے اطلاعات موصول ہورہی ہیں۔ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد غائب ہو رہی ہے، اور بہت سی مل گئی ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رومانوی رشتوں میں لڑکیاں اکثر اپنے پارٹنرز کے ساتھ چلی جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتی ہیں۔
قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن نے بتایا کہ میرٹھ ڈویژن میں خواتین سے متعلق مختلف نوعیت کے تقریباً 400 کیسز ہیں۔ ان میں سے 35 مقدمات کی آج سماعت ہوئی۔ کچھ معاملات کمیشن کے ذریعے آدمی سے رابطہ کرکے حل کیے جاتے ہیں، اور انہیں عوامی سماعت میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے سے پہلے جب میں نے پولیس سے بات کی تو میں نے طے کیا کہ تقریباً 75 مقدمات کے لیے عوامی سماعت مقرر ہے، لیکن ان سے بات کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ ان میں سے بہت سے معاملات کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔
میرٹھ کے بدنام زمانہ بلیو ڈرم کیس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے چند معاملات کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ غلطیاں کرنے والی خواتین غلط ہیں اور ان کی کبھی حمایت نہیں کی جائے گی۔ جھوٹی شکایت کرنے والی خواتین کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو کی بیٹی سے متعلق افواہوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ قوم کی بیٹی ہیں۔ قوم کی بیٹی جہاں بھی مشکل میں ہوتی ہے کمیشن وہاں ہوتا ہے۔ اگر وہ کمیشن میں آتی ہیں تو کمیشن اس کی مکمل حمایت کرے گا۔ اگر انہیں کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہے تو کمیشن ان کا ساتھ دے گا۔