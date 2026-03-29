میرٹھ میں چھٹی پر آئے بی ایس ایف جوان کا گھر میں گھس پر قتل، تین مشتبہ افراد حراست میں
ایس ایس پی اویناش پانڈے نے بتایا کہ تین مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔
Published : March 29, 2026 at 8:00 AM IST
میرٹھ: اترپردیش میں میرٹھ ضلع کے انچولی تھانہ حلقے کے تحت دھن پور گاؤں میں سنیچر کی دیر رات، ایک نامعلوم حملہ آور نے گھر میں گھس کر بارڈر سکیورٹی فورس کے 38 سالہ جوان نین سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ واقعے کے وقت جوان اپنے گھر میں بے فکر ہو کر سو رہا تھا۔ نین سنگھ اس وقت مغربی بنگال میں ایک کانسٹیبل کے طور پر تعینات تھے اور چھ مارچ کو چھٹی پر اپنے آبائی گاؤں دھن پور آئے تھے۔
پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل
سپاہی نین سنگھ کو دو اپریل کو ڈیوٹی پر واپس آنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی دشمنی کی آگ نے ان کی جان لے لی۔ واقعے کے وقت ان کی بیوی کومل اپنے بچوں کے ساتھ مائیکے گئی ہوئی تھی اور ان کے والد کھیتوں میں کام کرنے گئے تھے۔ گھر میں صرف چھوٹی بہو پنکی اور نین سنگھ موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ نین سنگھ کا اسی گاؤں کے ایک نوجوان مہیش کے ساتھ دیرینہ تنازع چل رہا تھا۔ اسی کی وجہ سے ان کے درمیان تین دن پہلے اور سنیچر کو دوبارہ لڑائی ہوئی۔
حملہ آور نے حالات کا فائدہ اٹھایا
جھگڑے کے کچھ دیر بعد نین سنگھ اپنے گھر آ کر سو گئے۔ گھات لگائے حملہ آور نے جو سناٹے کا فائدہ اٹھایا اور گھر میں گھس گیا۔ حملہ آور سوئے ہوئے بی ایس ایف جوان کے بالکل قریب پہنچا اور اسے گولی مار دی جس سے وہ موقعے پر ہی ہلاک ہو گیا۔ گولی چلنے کی آواز سن کر جب گھر اور گاؤں والے جائے وقوع پر پہنچے، تب تک نین سنگھ کی موت ہو چکی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی اویناش پانڈے پولیس فورس اور فرانزک ٹیم کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے اور اہم شواہد اکٹھے کیے۔
تین مشتبہ افراد کو حراست میں، گاؤں میں کشیدگی
ایس ایس پی اویناش پانڈے نے بتایا کہ تین مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔ کلیدی ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ بی ایس ایف سپاہی کے قتل سے دھن پور گاؤں میں غم و غصہ پھیل گیا ہے اور احتیاطی اقدام کے طور پر گاؤں میں پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔
