رائے پور میں طبی معجزہ: ڈاکٹروں نے دل میں پھنسی گولی نکال کر مریض کی زندگی بچالی
رائے پور امبیڈکر اسپتال کے ڈاکٹروں نے دل کے اندر لگی گولی کو آپریشن کے ذریعہ نکال دیا جس سے مریض کی جان بچ گئی۔
Published : November 27, 2025 at 8:41 PM IST
رائے پور: ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر میموریل ہسپتال (میکاہارا) کے ایڈوانسڈ کارڈیک انسٹی ٹیوٹ کے ڈاکٹروں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جسے ’’طبی معجزہ‘‘ قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے ایک ایسے مریض کے دل سے گولی نکالنے میں کامیابی حاصل کی جو فائرنگ کے بعد دل کے اندرونی حصے میں جا کر پھنس گئی تھی۔
یہ کیس چھتیس گڑھ اور ممکنہ طور پر پورے وسطی بھارت میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے جس میں دل میں داخل ہو جانے والی گولی کے باوجود مریض زندہ بچ گیا۔ مریض جیون پٹیل جھگڑے کے دوران فائرنگ میں شدید زخمی ہوگیا تھا۔ سی ٹی اسکین سے معلوم ہوا کہ گولی پسلیوں اور پھیپھڑوں کو چیرتی ہوئی دل کے دائیں وینٹریکل میں پہنچ گئی تھی، جس سے کارڈیک ٹمپی ناد پیدا ہوگئی تھی، جو فوری جان لیوا صورتحال ہوتی ہے۔
ڈاکٹروں نے دل کو عارضی طور پر روک کر وائرلیس ڈیجیٹل ایکس رے کی مدد سے گولی کی صحیح جگہ تلاش کی اور تقریباً چار گھنٹے طویل آپریشن کے بعد اسے نکال لیا۔ آپریشن کے دوران سات یونٹ خون بھی چڑھایا گیا۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مریض کی حالت اب مستحکم ہے اور چند دنوں میں اسے ہسپتال سے چھٹی دے دی جائے گی۔