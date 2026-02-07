ممبئی میں عازمین حج کے لیے میڈیکل اسکریننگ کا آغاز
ممبئی میں عازمین حج کے لیے میڈیکل اسکریننگ شروع ہو گئی ہے۔ چار ہزار عازمین کی اسکریننگ کی جائے گی۔
Published : February 7, 2026 at 5:15 PM IST
ممبئی: حج 2026 کے لیے منتخب عازمین کی میڈیکل اسکریننگ اور ویکسینیشن کا عمل باضابطہ طور پر ممبئی میں شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے مقرر کردہ صحت کے رہنما خطوط کے مطابق تمام عازمین حج کے لیے اسکریننگ اور ضروری ویکسینیشن سے گزرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ممبئی اور اس کے مضافات سے تقریباً چار ہزار عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کی اسکریننگ کی ذمہ داری بی ایم سی کے کوپر اسپتال اور بالا صاحب ٹھاکرے ٹراما اسپتال کو سونپی گئی ہے۔
سنگین امراض میں مبتلا مریض حج کے لیے نااہل ہوں گے۔ اس میں گردے کی خرابی، دل کی بیماری، پھیپھڑوں کی دائمی بیماری، جگر کی بیماری، سنگین دماغی بیماری، ڈیمنشیا میں مبتلا بزرگ افراد، گزشتہ تین ماہ سے حاملہ خواتین، متعدی امراض کے مریض اور کینسر کے زیر علاج مریض شامل ہیں۔ دریں اثنا، میننجوکاکل (SWY) ویکسین سب کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے اور اسے سفر سے کم از کم 10 دن پہلے لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ کووڈ 19 کے سلسلے میں ایک حالیہ خوراک یا پچھلا مکمل ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی درکار ہے۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے عازمین کو ایس آئی وی ویکسین دی جائے گی، انھیں او پی وی نہیں دی جائے گی۔
عازمین کا ہیلتھ کارڈ انسٹرکٹر کے پاس رکھا جائے گا اور ایچ پی ایچ آئی ایس ( HPHIS) پورٹل پر ریکارڈ رکھا جائے گا۔ آصف خان اور سلمان خان کو کوپر اسپتال کے کوآرڈینیٹر کے طور پر جبکہ زاہد منشی اور علی اکبر گودھر والا کو بی ٹی ایچ ٹراما کے کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے۔
دریں اثنا، کاندیولی کے شتابدی گراؤنڈ میں بی ڈی بی اے سنٹر پر زائرین کی ایک بڑی تعداد میڈیکل اسکریننگ کے لیے پہنچی۔ انتظامیہ نے تمام عازمین سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ یہ بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا گیا تو سفر حج کے لیے سعودی عرب جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
