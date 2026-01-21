لکھنؤ میں میڈیکل کی طالبہ نے خود کو کرلیا ہلاک، نہیں ملا کوئی سوسائڈ نوٹ، وجہ تلاش کر رہی ہے پولس
پریانشی چندریکا دیوی کالج میں طالبہ طب میں او ٹی ٹیکنیشن کورس کر رہی تھیں۔
Published : January 21, 2026 at 3:45 PM IST
لکھنؤ: میڈیکل کی طالبہ 19 سالہ پریانشی ورما نے بدھ کی صبح بی کے ٹی کے برگدی گاؤں میں مشتبہ حالات میں خودکشی کرلی۔ پریانشی کی لاش اس کے کمرے کے اندر سے ملی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی بی کے ٹی پولیس اور فیلڈ یونٹ جائے وقوعہ پر پہنچے اور شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا ہے اور طالبہ کی خودکشی کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے۔
کرائے کے کمرے سے ملی لاش
پولیس کے مطابق طالبہ کی شناخت 19 سالہ پریانشی ورما کے طور پر ہوئی ہے، جو سدھورام ورما کی بیٹی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بدھ کی صبح اطلاع ملی کہ برگدی گاؤں میں ایک نوجوان خاتون نے خودکشی کر لی ہے۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر پولیس نے طالبہ کو کمرے کے اندر مشکوک حالت میں پایا۔
طالبہ او ٹی ٹیکنیشن کا کورس کر رہی تھی
بی کے ٹی انسپکٹر سنجے کمار سنگھ نے بتایا کہ پریانشی کا خاندان اصل میں لکھیم پور ضلع سے تعلق رکھتا ہے۔ پورا خاندان اس وقت برگدی گاؤں میں کرائے پر رہ رہا تھا۔ پریانشی چندریکا دیوی کالج میں او ٹی ٹیکنیشن کا کورس کر رہی تھیں۔
پریانشی نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟
انسپکٹر کے مطابق واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری طور پر فیلڈ یونٹ کی فرانزک ٹیم کو جائے وقوعہ پر بلایا۔ ٹیم نے جائے وقوعہ کا مکمل معائنہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ پریانشی نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔
خودکشی نوٹ کی تصدیق نہیں ہوئی
پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ فی الحال کسی خودکشی نوٹ کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ خودکشی کی اصل وجہ جاننے کے لیے پولیس اہل خانہ اور کالج کے دوستوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔