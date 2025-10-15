مارگدرشی کی ترقی کا سفر جاری! شیلجا کرن نے منگل گیری میں 126 ویں برانچ کا افتتاح کیا
مارگدرسی چٹ فنڈ نے منگل گیری میں 126 ویں برانچ کھولی۔ اس موقع پر ایم ڈی شیلجا کرن نے خدمت کے عزم کا اعادہ کیا۔
حیدرآباد : منگل گیری، گنٹور ضلع میں مارگدرشی چٹ فنڈ کی 126ویں برانچ کا شاندار افتتاح ہوا۔ کمپنی کی منیجنگ ڈائریکٹر، شیلجا کرن نے اس نئی شاخ کا آغاز کیا۔ یہ ایک اہم سنگ میل ہے جو کمپنی کی مسلسل ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ادارہ 1962 میں سری راموجی راؤ نے قائم کیا تھا۔ تب سے یہ چار ریاستوں میں 125 شاخوں کے ذریعے صارفین کی خدمت کر رہا ہے۔ اب یہ تعداد 126 ہو گئی ہے، جو اس کی وسیع رسائی کا ثبوت ہے۔
شیلجا کرن نے افتتاح کے موقع پر اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا عملہ ہمیشہ بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ مارگدرشی چٹ فنڈ کے 2.5 لاکھ سے زیادہ ممبران ہیں۔ ان ممبران کو مؤثر طریقے سے خدمات فراہم کرنے کے لیے، ادارہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ یہ افراد، اداروں، کاروباروں اور اسٹارٹ اپس کو مالی خدمات تک آسان رسائی فراہم کرتا ہے۔ اس سے ان کی مالی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔
چھ دہائیوں سے، مارگدرشی نے متوسط طبقے کی ترقی کو ممکن بنایا ہے۔ اس نے طویل مدتی بچتوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ بچوں کی تعلیم سے لے کر شادی، گھر خریدنے اور ریٹائرمنٹ تک لوگوں کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس افتتاحی تقریب میں راموجی راؤ کے پوتے، سوجے، اور مارگدرشی چٹ فنڈ کے سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔
آندھرا پردیش کے وزیر تعلیم اور آئی ٹی، نارا لوکیش نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تلگو دیشم پارٹی کی خواتین رہنماؤں نے شیلجا کرن کو منگل گیری ہینڈلوم ریشمی ساڑھی پیش کی۔ شیلجا کرن نے وزیر لوکیش اور تلگودیشم رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔
مارگدرشی چٹ فنڈ کی یہ نئی شاخ مالیاتی خدمات کو مزید لوگوں تک پہنچائے گی۔ یہ مالیاتی استحکام اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کرے گی۔