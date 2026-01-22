ممبئی کی میئر ہوں گی جنرل زمرے کی خاتون، مہاراشٹر میں انتیس میونسپل کارپوریشنس میں میئر کے لیے ریزرویشن ڈرا
اس عہدہ کے لیے ریزرویشن کا تعین مہاراشٹر کے تمام میونسپل اداروں میں میئر کے انتخابات سے قبل قرعہ اندازی کے ذریعے کیا گیا ہے۔
Published : January 22, 2026 at 4:15 PM IST
ممبئی: ممبئی سمیت مہاراشٹر کے تمام 29 میونسپل کارپوریشنوں میں میئروں کی تقرری کے لیے قرعہ اندازی ہوئی۔ وزارت میں منعقد ہونے والی قرعہ اندازی میں جنرل زمرے کی خواتین کے لیے مخصوص نشستیں تھیں۔ قرعہ اندازی کے مطابق ممبئی کی میئر جنرل زمرے کی ایک خاتون ہوں گی۔
29 میونسپل کارپوریشنوں کے لیے ووٹنگ 15 جنوری کو ہوئی تھی اور ووٹوں کی گنتی 16 جنوری کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج میونسپل کارپوریشنوں میں میئر کے عہدوں کے لیے ریزرویشن ڈرا کا اعلان کیا گیا۔ تمام میونسپل کارپوریشنوں کے میئر کے عہدوں کے لیے ریزرویشن قرعہ اندازی ہوئی۔
میئر کے عہدے کھلے زمرے کے لیے مخصوص
ریزرویشن ڈرا کا اعلان شہری ترقی کی وزیر مملکت مادھوری مشال کی موجودگی میں کیا گیا۔ بی جے پی کے جنرل سکریٹری راجیش شروڈکر، ممبئی میونسپل کارپوریشن کی سابق میئر کشوری پیڈنیکر، یو بی ٹی کے ایم ایل اے اور این سی پی سے آنند پرانجپے میئر کے قرعہ اندازی میں موجود تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ قرعہ اندازی سے پتہ چلتا ہے کہ ممبئی اور پونے میونسپل کارپوریشنوں کے میئر کے عہدے کھلے زمرے کے لیے مخصوص ہیں۔
شہری ترقی کی وزارت میں قرعہ اندازی
ممبئی سمیت 29 میونسپل کارپوریشنوں کے لیے ریزرویشن قرعہ اندازی شہری ترقی کی وزارت میں ہوئی۔ قرعہ اندازی کے عمل کی صدارت شہری ترقی کی وزیر مملکت مادھوری مشال نے کی۔ مختلف میونسپل کارپوریشنوں کے لیے ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی زمروں کے تحفظات کا تعین کیا گیا تھا۔ تمام توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ ممبئی میئر کا عہدہ کس زمرے میں ملے گا۔
ادھو ٹھاکرے کا ریزرویشن قرعہ اندازی کے عمل پر اعتراض
آخر میں، ریزرویشن ڈرا نے اس بات کی تصدیق کی کہ ممبئی کے میئر کا عہدہ کھلے زمرے (خواتین) کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس سے بی جے پی کے لیے اپنا میئر منتخب کرنے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ تاہم، ادھو ٹھاکرے کی یو بی ٹی شیوسینا نے اس ریزرویشن قرعہ اندازی کے عمل پر اعتراض کیا ہے۔ ٹھاکرے کی یو بی ٹی شیوسینا نے امید ظاہر کی تھی کہ ممبئی کے میئر کا عہدہ او بی سی زمرہ سے کسی کے پاس جائے گا۔
50 فیصد خواتین کے ریزرویشن کے اصول کے نفاذ کے بعد، خواتین ریاست بھر کے 15 میونسپل کارپوریشنوں میں میئر کے عہدوں پر فائز ہوں گی۔ 14 میونسپل کارپوریشنوں میں جنرل کیٹیگری کو موقع دیا جائے گا۔ خواتین کے لیے 50 فیصد ریزرویشن کی بنیاد پر، چار میونسپل کارپوریشنوں میں او بی سی خواتین کے لیے اور نو میونسپل کارپوریشنوں میں کھلے زمرے کی خواتین کے لیے تحفظات لاگو ہیں۔
مہاراشٹر میں میئر کے 29 عہدوں کے لیے ریزرویشن
|ریزرویشن
|عہدے
|شیڈولڈ ٹرائب
|1
|درج فہرست ذات
|3
|او بی سی
|8
|جنرل
|17
میونسپل کارپوریشنس کی فہرست
1) ممبئی - اوپن کیٹیگری، خواتین
2) دھولیہ - اوپن کیٹیگری، خواتین
3) ناسک - اوپن کیٹیگری، خواتین
4) بھیونڈی-نظام پور - اوپن کیٹیگری
5) پربھنی - اوپن کیٹیگری
6) کلیان-ڈومبیولی - ایس ٹی
7) پونے - اوپن کیٹیگری، خواتین
8) چندر پور - او بی سی خواتین
9) کولہاپور - او بی سی
10) جلگاؤں - او بی سی خواتین
11) میرا بھائیندر - اوپن کیٹیگری خواتین
12) وسئی ویرار - اوپن کیٹیگری
13) اہلیا نگر - او بی سی، خواتین
14) پمپری-چنچوڑ - اوپن کیٹیگری
15) اکولہ - او بی سی خواتین
16) امراؤتی - اوپن کیٹیگری
17) جالنہ - درج فہرست ذات کی خواتین
18) لاتور - درج فہرست ذات کی خواتین
19) سمبھاجی نگر اورنگ آباد- اوپن کیٹیگری
20) ناندیڑ-واگھلا - اوپن زمرہ خواتین
21) نوی ممبئی - اوپن زمرہ خواتین
22) پنویل - او بی سی
23) تھانے - درج فہرست ذات
24) الہاس نگر - او بی سی
25) ناگپور - اوپن زمرہ خواتین
26) مالیگاؤں - اوپن زمرہ خواتین
27) اچل کرنجی - او بی سی
28) سانگلی-میرج-کپواڑ - اوپن کیٹیگری
29) شولاپور - اوپن کیٹیگری