خواتین ریزرویشن بل کی حمایت کا اعلان، مایاوتی نے اپوزیشن جماعتوں پر کی تنقید
مایاوتی نے کہاکہ ذات پات پر مبنی سیاست کرنے والی جماعتیں بی ایس پی کی تحریک کو کمزور کرنے کےلیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کررہی ہیں۔
Published : April 15, 2026 at 3:19 PM IST
لکھنو: لکھنو میں بہوجن سماج پارٹی (بی ایس پی) کی سربراہ مایاوتی نے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے خواتین ریزرویشن بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوک سبھا میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن قابل قبول ہے، حالانکہ ان کی جماعت ہمیشہ 50 فیصد ریزرویشن کی حامی رہی ہے۔
مایاوتی نے کانگریس پر ریزرویشن کی مخالفت کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سخت تنقید کی۔ انہوں نے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو پر بالواسطہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "نیلا رنگ کسی اور کا نہیں بلکہ بی ایس پی کا ہے، صرف نیلا رنگ ہی ہماری جماعت کی پہچان ہے۔"
انہوں نے کہا کہ دلت مخالف اور ذات پات پر مبنی سیاست کرنے والی جماعتیں بی ایس پی کی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہیں، جن میں دباؤ، لالچ اور دیگر طریقے شامل ہیں۔ انہوں نے پارٹی کارکنان کو خبردار کیا کہ وہ ایسے حربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ چوکس رہیں۔
مایاوتی نے مزید کہا کہ دیگر سیاسی جماعتیں دلت ووٹروں کو متاثر کرنے کے لیے بی ایس پی کے نیلے رنگ کو اپنے پروگراموں میں استعمال کر رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ دلت صرف بی ایس پی کے اصل نظریے کو پہچانتے ہیں۔
انہوں نے خواتین ریزرویشن کے حوالے سے کہا کہ ملک کی پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کو 33 فیصد ریزرویشن دینے کا دیرینہ مطالبہ اب آگے بڑھ رہا ہے، جس کا وہ خیرمقدم کرتی ہیں۔ ان کے مطابق اس ریزرویشن کا اصل فائدہ سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر پسماندہ طبقات، خصوصاً ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی خواتین کو ملنا چاہیے۔
مایاوتی نے بی آر امبیڈکر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آئین میں خواتین کو مساوی حقوق دینے کے ساتھ ساتھ ہندو کوڈ بل کے ذریعے مزید قانونی حقوق دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اُس وقت کی کانگریس حکومت نے اسے نظرانداز کیا، جس پر امبیڈکر کو بطور وزیر قانون استعفیٰ دینا پڑا۔ انہوں نے زور دیا کہ خواتین کے ریزرویشن کے معاملے کو تنگ نظر سیاست سے دور رکھتے ہوئے جلد از جلد نافذ کیا جانا چاہیے۔