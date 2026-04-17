مایاوتی خواتین ریزرویشن بل کی حمایت میں سامنے آئیں، کہا "جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اسے قبول کرو"؛ کانگریس اور ایس پی کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی پارٹیاں قرار دیا
مایاوتی نے کہا کہ سب کو خواتین کے ریزرویشن بل کی حمایت کرنی چاہیے، بعد میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔
Published : April 17, 2026 at 2:03 PM IST
لکھنؤ: بی ایس پی سپریمو اور یوپی کی سابق وزیر اعلی مایاوتی نے ایک بار پھر خواتین ریزرویشن بل کی حمایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، اس نے اپوزیشن پارٹیوں خاص طور پر سماج وادی پارٹی (ایس پی) اور کانگریس پر سخت حملہ کیا۔ مایاوتی نے کانگریس کو ایک ایسی پارٹی قرار دیا جو گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدلتی ہے، ساتھ ہی سماج وادی پارٹی کو اس کے دور اقتدار کے دوران کئے گئے ریزرویشن مخالف اقدامات کی بھی یاد دلائی۔ بہوجن سماج پارٹی کے سربراہ نے ریزرویشن کے معاملے پر اپنے خیالات سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' پر پوسٹ کیے ہیں۔
1. देश के SC, ST व OBC समाज के संवैधानिक/क़ानूनी अधिकारों आदि के मामले में, कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली यह पार्टी भी, महिला आरक्षण में, जो अब इन वर्गों की बात कर रही है, तो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी केन्द्र की सरकार के रहते हुये किसी भी क्षेत्र में इनके…— Mayawati (@Mayawati) April 17, 2026
اپنی پوسٹ میں مایاوتی نے لکھا کہ جب ملک کے ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی برادریوں کے آئینی حقوق کی بات آتی ہے تو کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جو گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدلتی ہے۔ وہی کانگریس پارٹی - جو اب خواتین کے ریزرویشن کے تناظر میں ان طبقوں کی وکالت کر رہی ہے - نے مرکز میں اپنے دور حکومت کے دوران کسی بھی شعبے میں ان کے ریزرویشن کوٹے کو پورا کرنے کے لیے کبھی پہل نہیں کی۔ مزید برآں، یہ او بی سی کمیونٹی کے لیے سرکاری ملازمتوں اور تعلیم میں 27 فیصد ریزرویشن کو نافذ کرنے میں ناکام رہا، جیسا کہ منڈل کمیشن کی رپورٹ کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ ایک مشہور حقیقت ہے کہ یہ ریزرویشن سنگھ، بی ایس پی کی انتھک کوششوں کے بعد بالآخر سابق وزیر اعظم وی پی کی حکومت کے دوران نافذ کیا گیا تھا۔
صرف اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل
بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے مزید کہا کہ ایس پی حکومت نے بھی جولائی 1994 میں پسماندہ طبقات کمیشن کی پیش کردہ رپورٹ کو روک دیا تھا اور اس پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی تھی۔ یہ بی ایس پی ہی تھی جس نے 3 جون 1995 کو اپنی پہلی حکومت بنانے کے فوراً بعد پسماندہ مسلمانوں کو او بی سی کا درجہ دیا تھا۔ اس کے باوجود اب وہی ایس پی - اپنے رنگ بدل چکے ہیں - صرف اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے ان برادریوں کی خواتین کے لیے علیحدہ ریزرویشن کی وکالت کر رہی ہے۔ اقتدار سے باہر ہونے پر ایس پی ایک ہی موقف اپناتی ہے۔ تاہم، جب حکومت میں ہوتی ہے، تو یہ بالکل مختلف-تنگ نظر، ذات پرستی اور حقارت پر مبنی رویہ اپناتی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے کہا کہ گزشتہ مردم شماری (2011 میں کی گئی) کی بنیاد پر خواتین کے ریزرویشن کے لیے حد بندی کے معاملے کے بارے میں، ان کا موقف ہے کہ اگر اس اقدام کو تیزی سے لاگو کیا جانا ہے- چاہے کچھ بھی وجوہات ہوں، تو اسے اسی مردم شماری کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ اگر کانگریس پارٹی اس وقت مرکز میں برسراقتدار ہوتی تو وہ بھی بی جے پی جیسا ہی قدم اٹھاتی۔ ملک کی کسی بھی سیاسی پارٹی نے کبھی بھی ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور مسلم کمیونٹیز کے حقیقی مفادات، فلاح و بہبود یا مستقبل کی بہتری کے حوالے سے حقیقی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔
مفادات کا مکمل اور مناسب طریقے سے تحفظ
خواتین کے ریزرویشن کے سلسلے میں، ایس سی، ایس ٹی، اور او بی سی طبقوں کو، فی الحال، جو بھی حصہ پیش کیا جا رہا ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ مستقبل میں زیادہ مناسب وقت پر ان کے مفادات کا مکمل اور مناسب طریقے سے تحفظ کیا جائے گا۔ انہیں کسی کے گمراہ کن اثر و رسوخ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ وہ ہیں جنہیں اپنی برادریوں کو خود انحصار اور مضبوط بنانے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے- یہ میرا مشورہ ہے۔