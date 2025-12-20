ETV Bharat / state

مایاوتی نے بہار کے سی ایم نتیش کمار کو دیا یہ مشورہ، کہانی سنانے والے کو سلیوٹ کرنے پر حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ

بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے سوشل میڈیا پر لمبی پوسٹ شیئر کی، جس میں کئی مسائل پر عوامی طور پر اپنا موقف بیان کیا۔

مایاوتی نے یہ مشورہ بہار کے سی ایم نتیش کمار کو دیا ہے (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 20, 2025 at 1:13 PM IST

3 Min Read
لکھنؤ: بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر کئی اہم مسائل پر اپنی واضح رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت کو خواتین کے تحفظ اور احترام، پولیس کے وقار، کسانوں کے مسائل اور یہاں تک کہ ملک کی بگڑتی ہوئی خارجہ پالیسی جیسے مسائل کے لیے جوابدہ ٹھہرایا۔ مایاوتی نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر بھی حملہ کیا۔

چیف منسٹر نتیش کمار کی جانب سے ایک خاتون ڈاکٹر کو تقرری کا خط دیتے ہوئے اس کا حجاب اتارنے کے واقعہ کے بارے میں مایاوتی نے کہا کہ یہ خواتین کے وقار سے متعلق ایک سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزراء کے بیانات سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔

سی ایم نتیش کو مشورہ

مایاوتی نے مشورہ دیا کہ چیف منسٹر کو ذاتی طور پر مداخلت کرکے معافی مانگنی چاہیے، خواتین کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے تنازعہ کو ختم کرنا چاہیے۔

کہانی سنانے والے (کتھا واچک) کو سلام کرنے کا مسئلہ

انہوں نے اتر پردیش کے بہرائچ میں پولیس پریڈ کے دوران ایک کہانی کار (کتھا واچک) کو سلامی دینے کے واقعہ کو پولیس کی روایت اور نظم و ضبط کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے اس کو فتنہ قرار دیا۔

انہوں نے اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا بھی اس معاملے کا نوٹس لینے اور ضلع کیپٹن سے وضاحت طلب کرنے کا خیرمقدم کیا۔ مایاوتی نے کہا کہ ریاستی حکومت کو مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت کارروائی کرنی چاہیے۔

انہوں نے سرمائی اجلاس کے بارے میں کیا کہا

اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے سرمائی اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ اجلاس مفاد عامہ کے مسائل سے دور رہا۔ کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی اور دیگر عوامی مسائل حل طلب ہیں، اس کے باوجود حکمران اور اپوزیشن جماعتیں صرف بحث و مباحثے پر آمادہ ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اسی طرح سرمائی اجلاس بھی بغیر کسی ٹھوس حل کے ختم ہو جائے گا۔ آخر میں مایاوتی نے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں بڑھتی ہوئی بھارت مخالف سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت سے طویل مدتی پالیسی بنانے کی اپیل کی۔

