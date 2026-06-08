بریلی میں مولانا توصیف رضا قتل کیس: مرادآباد سے ملزم گرفتار، موبائل چوری کے شبہ میں ٹرین سے دھکیل دیا تھا
ملزم کو بہار سے برآمد ہونے والے ویڈیو کلپ اور تکنیکی تفتیش کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔
Published : June 8, 2026 at 4:44 PM IST
بریلی، اترپردیش: جی آر پی پولیس نے دو ماہ بعد چلتی ٹرین میں مولانا توصیف قتل کیس کو حل کیا ہے۔ پولیس نے ملزم پنکج راجپوت کو مراد آباد سے گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاری بہار سے برآمد ہونے والے ویڈیو کلپ اور تکنیکی تحقیقات کی بنیاد پر کی گئی ہے۔
یہ واقعہ 26 اپریل 2026 کو پیش آیا۔ مولانا توصیف عرس میں شرکت کے بعد بریلی سے کشن گنج، بہار میں اپنے گھر ٹرین کے ذریعے جا رہے تھے۔ کینٹ تھانے کے علاقے میں اس پر حملہ کیا گیا اور اسے چلتی ٹرین سے دھکیل دیا گیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوگئی۔
مقتول کی اہلیہ کی شکایت پر مقدمہ کی تفتیش شروع کی گئی۔ جی آر پی نے بریلی سے بہار جانے والے مسافروں سے پوچھ گچھ کی اور نگرانی کے ذریعے مشتبہ افراد کے مقام کا پتہ لگایا۔ تفتیش میں سب سے اہم سراغ ایک ویڈیو کلپ تھا، جس سے ملزم کی شناخت کی تصدیق ہوئی۔
انسپکٹر سشیل کمار ورما نے بتایا کہ اس معاملے میں پولیس سپرنٹنڈنٹ، مرادآباد نے 10,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ ملزم کو ایک مخبر کی اطلاع کی بنیاد پر مراد آباد سے گرفتار کیا گیا۔
پوچھ گچھ کے دوران ملزم پون نے بتایا کہ وہ واقعہ کے دن مرادآباد سے بریلی اپنی بہن کی شادی کے لیے آیا تھا۔ وہ شراب پی رہا تھا اور غنودگی کی وجہ سے بریلی سے آگے نکل گیا۔
اس دوران انہیں شبہ ہوا کہ مولانا نے ان کا موبائل فون چوری کر لیا ہے۔ جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں اس نے مولانا پر حملہ کیا اور انہیں چلتی ٹرین سے دھکیل دیا۔
اس واقعہ کے بعد کچھ مسافروں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ مولانا کا دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے شاہجہاں پور اسٹیشن پر اترا اور فرار ہوگیا۔ بعد میں وہ مرادآباد پہنچے۔
متوفی کی اہلیہ نے پولیس کی کارروائی کو سراہتے ہوئے حکومت سے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے مولانا توصیف پر قتل کا الزام لگاتے ہوئے سوشل میڈیا پوسٹ میں اس واقعہ کو موضوع بحث بنایا۔