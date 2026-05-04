بریلی میں مولانا توصیف کی موت کا معاملہ: بیوی کی شکایت پر قتل کا مقدمہ درج
توصیف کی لاش ریلوے ٹریک کے قریب سے ملی تھی۔ AIMIM لیڈر ندیم قریشی نےبھی سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : May 4, 2026 at 3:53 PM IST
بریلی: 27 اپریل کی صبح تقریباً 7 بجکر 25 منٹ پر مولانا توصیف رضا کی لاش کینٹ-پالپور-کمال پور ریلوے ٹریک کے قریب سے ملی۔ اس واقعہ کے سلسلے میں مولانا کی اہلیہ کی جانب سے درج کرائی گئی تحریری شکایت کی بنیاد پر جی آر پی (گورنمنٹ ریلوے پولیس) اسٹیشن میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
توصیف رضا بہار کے کشن گنج کے رہنے والے تھے۔ اس کی موت کو ابتدائی طور پر ایک حادثہ سمجھا گیا تھا، لیکن اب مہلوک کی بیوی نے الزام لگایا ہے کہ ان کے شوہر کو قتل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی اور آل انڈیا جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین نے بھی معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
مولانا کی اہلیہ تبسم نے بہار سے بریلی کے جی آر پی اسٹیشن پہنچیں اور مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے الزام لگایا کہ ان کے شوہر کا قتل کیا گیا ہے۔ مولانا کی اہلیہ نے بتایا کہ واقعہ سے کچھ دیر پہلے توصیف نے انہیں فون پر اطلاع دی تھی کہ ٹرین میں کچھ لوگ ان پر جسمانی تشدد کر رہے ہیں اور انہیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا موبائل فون بند ہو گیا۔ اس واقعہ کو ایک منصوبہ بند قتل قرار دیتے ہوئے انہوں نے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ باضابطہ طور پر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) درج کرنے کے لیے جی آر پی انسپکٹر کے پاس گئیں۔
اس معاملے پر بات کرتے ہوئے جی آر پی اسٹیشن انچارج سشیل ورما نے تصدیق کی کہ اس معاملے میں قتل کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ متاثرہ کو انصاف فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس دوران ان کے ساتھ اے آئی ایم آئی ایم کے ریاستی جنرل سکریٹری ندیم قریشی بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ انتہائی سنگین اور تشویشناک ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹرین میں مسافر کے خلاف اس طرح کا تشدد سیکورٹی اپریٹس کی بڑی ناکامی ہے۔ انہوں نے معاملے کی اعلیٰ سطحی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ساتھ ساتھ ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندان کو مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے۔
غور طلب ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی پہلے بھی ریلوے سے اس واقعہ کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ آل انڈیا جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین نے بھی وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھ کر سی بی آئی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔
مولانا شہاب الدین کا الزام ہے کہ مولانا توصیف 24-25 اپریل کو بریلی شریف میں منعقد ہونے والے تاج الشریعہ عرس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ واپسی کے سفر پر وہ بریلی جنکشن پر ایک جنرل کوچ میں سوار ہوئے۔ الزام ہے کہ جیسے ہی ٹرین بریلی کینٹ کے علاقے میں پہنچی، کچھ سماج دشمن عناصر نے انھیں لوٹ لیا اور حملہ کر دیا، اور پھر انہیں ٹرین سے نیچے دھکیل دیا۔ جس کے نتیجے میں مولانا کی موت واقع ہوئی۔
