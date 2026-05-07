دیوبند کا نام بدلنے کی تجویز پر مولانا شہاب الدین کی تنقید، کہا۔۔نام بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی
مولانا شہاب الدین نے نام بدلنے کی سیاست چھوڑ کر بنیادی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
Published : May 7, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 3:40 PM IST
سہارنپور: آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی نے دیوبند کا نام بدل کر 'دیو ورند' کرنے کی جاری بحثوں پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسی شہر یا قصبے کا نام تبدیل کرنے سے وہاں کے باشندوں کی زندگیاں نہیں بدلتی ہیں۔ بلکہ نچلی سطح پر ٹھوس ترقیاتی کام کرنے پڑتے ہیں۔
مولانا شہاب الدین نے کہا کہ حکومتوں کو جگہوں کے نام بدلنے کی سیاست کو ترک کر کے اپنی توجہ بنیادی مسائل جیسے کہ بے روزگاری، غربت، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال پر مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عام لوگوں کو راحت اسی وقت مل سکتی ہے جب نوجوانوں کو روزگار ملے، کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب قیمتیں ملیں، اور چھوٹی اور بڑی صنعتیں قائم ہوں۔
حکومت پر طنز کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیوبند کا نام بدل کر 'دیوورند' کرنے سے نہ تو کسی غریب کا گھر چل سکے گا اور نہ ہی کسی بے روزگار کو نوکری ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو نام کی تبدیلی سے زیادہ ترقی اور سہولیات کی ضرورت ہے۔
شاہجہاں پور اور میر گنج کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا نے کہا کہ لوگ معاشی تنگی اور بھوک سے تنگ آکر خودکشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ان واقعات پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ معاشرے اور انتظامی نظام دونوں کے لیے ایک اہم چیلنج ہیں۔
جگہوں کے نام بدلنے کی وکالت کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہوئے مولانا شہاب الدین نے پوچھا، "کیا ایسے لوگوں نے کبھی بھوکوں کو کھانا کھلانے یا ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے؟" انھوں نے زور دے کر کہا، "حقیقی سماجی تبدیلی صرف نام بدلنے سے نہیں آتی، بلکہ لوگوں کی حقیقی زندگیوں کو بہتر بنانے سے آتی ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: