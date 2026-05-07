ETV Bharat / state

دیوبند کا نام بدلنے کی تجویز پر مولانا شہاب الدین کی تنقید، کہا۔۔نام بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی

مولانا شہاب الدین نے نام بدلنے کی سیاست چھوڑ کر بنیادی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔

دیوبند کا نام بدلنے کی تجویز پر تنقید
دیوبند کا نام بدلنے کی تجویز پر تنقید (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 7, 2026 at 3:30 PM IST

|

Updated : May 7, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سہارنپور: آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی نے دیوبند کا نام بدل کر 'دیو ورند' کرنے کی جاری بحثوں پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسی شہر یا قصبے کا نام تبدیل کرنے سے وہاں کے باشندوں کی زندگیاں نہیں بدلتی ہیں۔ بلکہ نچلی سطح پر ٹھوس ترقیاتی کام کرنے پڑتے ہیں۔

مولانا شہاب الدین نے کہا کہ حکومتوں کو جگہوں کے نام بدلنے کی سیاست کو ترک کر کے اپنی توجہ بنیادی مسائل جیسے کہ بے روزگاری، غربت، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال پر مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عام لوگوں کو راحت اسی وقت مل سکتی ہے جب نوجوانوں کو روزگار ملے، کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب قیمتیں ملیں، اور چھوٹی اور بڑی صنعتیں قائم ہوں۔

مولانا شہاب الدین (Etv Bharat)

حکومت پر طنز کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیوبند کا نام بدل کر 'دیوورند' کرنے سے نہ تو کسی غریب کا گھر چل سکے گا اور نہ ہی کسی بے روزگار کو نوکری ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو نام کی تبدیلی سے زیادہ ترقی اور سہولیات کی ضرورت ہے۔

شاہجہاں پور اور میر گنج کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا نے کہا کہ لوگ معاشی تنگی اور بھوک سے تنگ آکر خودکشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ان واقعات پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ معاشرے اور انتظامی نظام دونوں کے لیے ایک اہم چیلنج ہیں۔

جگہوں کے نام بدلنے کی وکالت کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہوئے مولانا شہاب الدین نے پوچھا، "کیا ایسے لوگوں نے کبھی بھوکوں کو کھانا کھلانے یا ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے؟" انھوں نے زور دے کر کہا، "حقیقی سماجی تبدیلی صرف نام بدلنے سے نہیں آتی، بلکہ لوگوں کی حقیقی زندگیوں کو بہتر بنانے سے آتی ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

Last Updated : May 7, 2026 at 3:40 PM IST

TAGGED:

DEOBAND NEWS
DARUL ULOOM DEOBAND
دارالعلوم دیوبند
DEOBAND NEW NAME
DEOBAND NAME CHANGE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.