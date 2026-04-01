مدرسہ بورڈ ختم کرنے مولانا شہاب الدین برہم، کہا یہ ایک تاریخی غلطی
آل انڈیامسلم جماعت کے قومی صدر مولانامفتی شہاب الدین رضوی بریلوی نےکہا کہ مدارس کو بدنام کرنااور ان پر بے بنیاد الزامات لگانا غلط ہے۔
Published : April 1, 2026 at 8:09 PM IST
بریلی: آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا مفتی شہاب الدین رضوی بریلوی نے اتراکھنڈ میں مدرسہ بورڈ کو ختم کرنے کے فیصلے پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے فیصلے کو تاریخی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مدارس کو بدنام کرنا اور ان پر بے بنیاد الزامات لگانا غلط ہے۔
مولانا شہاب الدین نے کہا کہ مدارس نے ملک کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ علمائے کرام اور طلباء کی بڑی تعداد نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا اور قربانیاں دیں۔ ایسے اداروں پر سوال اٹھانا تاریخ کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔
وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درست معلومات کے بغیر مدارس کو جہادی سوچ سے جوڑنا نہ صرف غلط ہے بلکہ غیر آئینی اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی عہدوں پر فائز افراد کو تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے نہ کہ انھیں بدنام کرنا چاہیے۔
مولوی نے یہ بھی الزام لگایا کہ اتراکھنڈ حکومت نے کئی مدارس کو بند کر دیا ہے اور مذہبی مقامات کے خلاف کارروائی کی ہے، جس سے معاشرے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات مذہبی تعلیم کو متاثر کر سکتے ہیں۔
دریں اثنا، اتراکھنڈ کے وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ مدرسہ بورڈ کو ختم کرنے کا فیصلہ ریاست میں تفرقہ انگیز سوچ کو روکنے کے لیے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اداروں میں یکم جولائی 2026 سے یکساں نصاب نافذ کیا جائے گا تاکہ بچوں کو مرکزی دھارے میں شامل کیا جا سکے۔
وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے غیر قانونی مدارس کے خلاف کارروائی کی ہے اور یہ قدم تعلیمی نظام میں شفافیت لانے کے لیے ضروری ہے۔