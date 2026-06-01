بھارت کے بہت سے فیصلے امریکہ اور اسرائیل سے متاثر ہوکر لیے جارہے: مولانا کلب جواد
سہارنپور میں ایک شیعہ عالم نے مہنگائی سمیت کئی مسائل پر سوالات اٹھائے۔
Published : June 1, 2026 at 1:21 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: شیعہ عالم دین مولانا سید کلب جواد نقوی اتوار کو سہارنپور پہنچے، جہاں انہوں نے ملک کی خارجہ پالیسی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات، امریکی اثر و رسوخ، چابہار بندرگاہ منصوبہ، مہنگائی اور مذہب کی سیاست سمیت کئی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہندوستان کے بہت سے فیصلے امریکہ اور اسرائیل سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تاہم مولانا کلب جواد نے سب سے پہلے سہارنپور میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعریف کی۔
انہوں نے کہا کہ شہر میں ہندو مسلم بھائی چارہ مضبوط ہے اور شیعہ اور سنی برادریوں کے درمیان بھی اچھے تعلقات ہیں۔ بڑی آبادی اور تنوع کے باوجود یہاں سماجی ہم آہنگی کی فضا قائم ہے۔ خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے مولانا نے سوال کیا کہ بھارت کو اسرائیل سے کیا فائدہ مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایران اور روس جیسے دیرینہ اتحادیوں سے دوری اختیار کر رہا ہے۔
ہندوستان کی کچھ پالیسیاں امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ سے متاثر
انہوں نے کہا کہ ہندوستان بنیادی طور پر مسلم ممالک سے تیل، گیس، یوریا اور روزگار کے مواقع حاصل کرتا ہے، جب کہ اسے اسرائیل سے اس طرح کا براہ راست فائدہ نہیں ملتا۔ انہوں نے اس سلسلے میں حکومت سے واضح جواب کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوستان کی کچھ پالیسیاں امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ سے متاثر ہورہی ہیں۔
چابہار بندرگاہ کے منصوبے کا ذکر
مولانا سید کلب نے چابہار بندرگاہ کے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے اس منصوبے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، لیکن اس کے متوقع فوائد حاصل نہیں ہوئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر اس منصوبے پر عمل نہیں کیا گیا تو عوامی فنڈز کی واپسی کیسے ہوگی؟
مودی اور اسرائیل کے تعلقات پر سوال
انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر بھی تند و تیز تبصرے کیے اور ان کے خلاف بین الاقوامی الزامات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے تعلقات پر بھی سوالات اٹھائے۔ تاہم، انہوں نے ان مسائل پر اپنے ذاتی اور سیاسی خیالات کا بھی اظہار کیا۔ لیکن اپنے دعوؤں کی حمایت کے لیے کوئی براہ راست ثبوت فراہم نہیں کیا۔
معاشرے میں تقسیم پیدا کرتی مذہب کی سیاست
مذہب اور سیاست کے بارے میں مولانا نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر سیاست معاشرے میں تقسیم پیدا کرتی ہے جس کا خمیازہ عام لوگ بھگتتے ہیں۔
معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے غلط استعمال
انہوں نے کہا کہ ترقی اور عوامی فلاح کے مسائل پر کام کرنے والی سیاسی جماعتوں کو مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مسلم کمیونٹی کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا بھی جواب دیا۔ چار شادیوں کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ یہ مبالغہ آرائی ہے اور معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
مذہب اور فرقہ واریت کی بنیاد پر عوام ہوشیار رہیں
مولانا سید کلب جواد نقوی نے کہا کہ اس طرح کے موضوعات کا استعمال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ 2027 کے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے بارے میں، مولانا نے ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ ان پارٹیوں اور امیدواروں کو ترجیح دیں جو ترقی، تعلیم، روزگار اور عوامی بہبود کے مسائل پر کام کریں۔ عوام کو مذہب اور فرقہ واریت کی بنیاد پر سیاست کرنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے ووٹ کا دانشمندی سے استعمال کرنا چاہیے۔ مولانا کے اس بیان نے سیاسی و سماجی حلقوں میں گرما گرم بحث چھیڑ دی ہے۔