بی جے پی لیڈران کے خلاف ایف آئی آر، عصمت دری متاثرہ نے درج کروایا کیس، تصفیہ کے لیے ڈالا جا رہا تھا دباؤ

بی جے پی لیڈران کے خلاف ایف آئی آر، عصمت دری متاثرہ نے درج کروایا کیس، تصفیہ کے لیے ڈالا جا رہا تھا دباؤ
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انوپ کمار نے بتایا، متاثرہ نے تصفیہ کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے۔
Published : January 27, 2026 at 9:57 AM IST
مئو، اترپردیش: ایک نوجوان خاتون، جو ڈوڈا میں کنٹراکٹ ورکر ہے، نے اب تین بی جے پی لیڈروں کے خلاف تصفیہ کے لیے دباؤ ڈالنے کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ اس سے قبل 23 جنوری 2026 کو خاتون نے ایک ساتھی کارکن کے خلاف شادی کا جھوٹا بہانہ بنا کر ریپ کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ بی جے پی لیڈروں پر الزام ہے کہ انہوں نے اسی معاملے میں تصفیہ کے لیے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انوپ کمار نے بتایا کہ متاثرہ کا مقدمہ 23 جنوری کو درج کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھی کارکن، ملزم انکت سنگھ کو بھی جیل بھیج دیا گیا ہے۔ متاثرہ نے اس معاملے میں تین لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے اور الزام لگایا ہے کہ وہ اس کے گھر گئے اور اس پر تصفیہ کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس معاملے میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ضروری قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
متاثرہ نے کیا الزام لگایا
عصمت دری کی متاثرہ نے بتایا کہ بی جے پی کے رہنماؤں نے اس پر تصفیہ کے لیے دباؤ ڈالا۔ لیکن اس نے واضح طور پر کہا کہ انکت سنگھ کو یا تو اس سے شادی کرنی چاہیے یا پھر جیل جانا چاہیے۔ وہ سمجھوتہ نہیں کرے گی۔
اسی معاملے میں بی جے پی کے نائب صدر سنتوش سنگھ، ہمانشو رائے اور کنہیا تیواری پر ان کے گھر جا کر کیس ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام ہے۔ اس کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے۔
ملزم بھی ایک کنٹریکٹ ورکر ہے
پروجیکٹ ڈائریکٹر اروند پانڈے نے بتایا کہ ملزم DUDA کا انجینئر نہیں ہے، بلکہ درجہ چہارم کا کنٹریکٹ ورکر ہے۔ وہ پردھان منتری آواس یوجنا کے استفادہ کنندگان کی چھان بین کرتا تھا۔ پی ڈی نے ملزم انکت کی ذاتی زندگی پر تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔
انکت کے خلاف خاتون کا الزام
بھیٹی علاقے کی رہنے والی یہ خاتون شہری ترقیاتی ایجنسی (DUDA) میں کام کرتی ہے۔ اس کا الزام ہے کہ انکت نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے 2023 میں اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔ لیکن اس کے بعد اس نے اس پر دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا الزام لگایا اور وعدہ سے مکرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔