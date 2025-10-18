سپریم کورٹ کی ہدایت، چوپن برس بعد کھولا گیا بانکے بہاری مندر کا تہہ خانہ، چابی نہ ملنے پر گیس کٹر سے کاٹا گیا قفل
تہہ خانے میں کیا ہے خزانہ؟ دروازہ کھلتے ہی دھول کا غبار اٹھا۔ ملازمین تہہ خانے کی صفائی کریں گے، پھر اہلکار داخل ہوں گے۔
Published : October 18, 2025 at 4:26 PM IST
متھرا، اترپردیش: ورنداون کے مشہور شری ٹھاکر بانکے بہاری مندر کے تہہ خانے کو 54 سال بعد آج ہفتہ کو کھول دیا گیا۔ تہہ خانے کا تالا سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ کمیٹی کے 11 ارکان کے سامنے رسمی پوجا پاٹھ کے بعد کھولا گیا۔ تالا کھولنے سے پہلے خالص گھی کا چراغ جلایا گیا اور تہہ خانے کے دروازے پر نیم کے پتے رکھے گئے۔
منتروں کے جاپ کے بعد، گوسوامی برادری کے ایک پجاری نے دوپہر 1:30 بجے تالا کھولنے کی تیاری شروع کی۔ تاہم تہہ خانے کی چابی نہ ملنے پر گیس کٹر سے تالا کاٹ دیا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی غبار کا بادل اٹھ گیا۔ اب مندر کا عملہ و دیگر ملازمین علاقے کی صفائی کریں گے۔ اس کے بعد اہلکار تہہ خانے میں داخل ہوں گے۔ اس سارے عمل کی ویڈیو بھی بنائی گئی۔
Mathura, Uttar Pradesh: Ahead of the reopening of Banke Bihari’s Tosh Khana after 54 years, police security is deployed to manage the crowd and ensure safety pic.twitter.com/nmSytFb6uI— IANS (@ians_india) October 18, 2025
شیش ناگ خود تہہ خانے کی حفاظت کرتا ہے؟
تہہ خانے کو پہلے 1971 میں کھولا گیا تھا اور اس کے بعد سے، اسے سیل کر دیا گیا تھا اور اسے کبھی نہیں کھولا گیا۔ 1990 میں تہہ خانے کو کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کوشش ناکام رہی۔ کہا جاتا ہے کہ شیش ناگ خود تہہ خانے کی حفاظت کرتا ہے۔
تہہ خانے کو کھولنے کے لیے کمیٹی کی تشکیل
سپریم کورٹ کی جانب سے تہہ خانے کو کھولنے کے لیے 11 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس میں ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج اشوک کمار، سول جج جونیئر ڈویژن شپرا دوبے، سٹی مجسٹریٹ، سی او سٹی، مندر کے اکاؤنٹنگ افسر، پولیس کے سینئر سپرنٹنڈنٹ، ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور بانکے بہاری مندر کے چار گوسوامی شامل ہیں۔
سول جج کی ہدایت پر کھولا گیا تہہ خانہ
مندر انتظامیہ کے شیلیندر گوسوامی نے بتایا کہ بانکے بہاری مندر کے تہہ خانے کو سول جج جونیئر ڈویژن کی ہدایت پر کھولا گیا تھا۔ تہہ خانے کے افتتاح کے دوران ویڈیو گرافی کی گئی۔ اس سارے عمل میں کمیٹی کے تمام ممبران موجود تھے۔ 1971 میں تہہ خانے سے برآمد ہونے والی اشیاء اب وہاں نہیں ہیں۔ کیونکہ انتظامی کمیٹی نے تہہ خانے سے برآمد ہونے والی اشیاء کو بانکے بہاری مندر کے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے لاکر میں محفوظ کر رکھا تھا۔
160 سال پرانا ٹھاکر جی کا خزانہ؟
بانکے بہاری مندر کے تہہ خانے کو کھولنے کا فیصلہ 29 ستمبر کو سپریم کورٹ میں سنایا گیا تھا۔ اس کے بعد جمعہ 17 اکتوبر کو کمیٹی کے سکریٹری اور ضلع مجسٹریٹ چندر پرکاش سنگھ نے تہہ خانے کو کھولنے کے احکامات جاری کیے۔ اس کے بعد تہہ خانے کو کھولنے کا عمل شروع ہوا۔
بانکے بہاری مندر میں تقریباً 160 سال پرانا ٹھاکر جی کا خزانہ ہے۔ اس لیے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس خزانے میں کیا ہے۔ تہہ خانے میں محفوظ اہم اشیاء اور خزانے آج کتنے قیمتی ہیں؟