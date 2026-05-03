دہلی: وویک وہار میں چار منزلہ عمارت میں خوفناک آتشزدگی، 9 افراد ہلاک، متعدد زخمی
آگ کی شدت کے پیش نظر فائر بریگیڈ کی 14 گاڑیاں جائے وقوع کی جانب بھیجی گئی ہیں۔
Published : May 3, 2026 at 9:09 AM IST
نئی دہلی: دہلی کے شاہدرہ ضلع کے وویک وہار علاقے میں اتوار کی علی الصبح ایک چار منزلہ عمارت میں بھیانک آگ لگ گئی، جس سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس واقعے میں نو افراد ہلاک ہو گئے جب کہ درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
فائر کنٹرول روم کو صبح تین بج کر 48 منٹ پر آگ لگنے کی کال موصول ہوئی، جس نے فوری طور پر راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے فائر بریگیڈ کی 14 گاڑیاں جائے وقوع پر بھیجی گئی ہیں۔ کافی کوششوں کے بعد صبح چھ بج کر 25 منٹ پر آگ پر قابو پالیا گیا تاہم سرچ آپریشن مسلسل جاری ہے۔
فائر فائٹرز اور مقامی پولیس ٹیموں نے مشترکہ طور پر عمارت میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کیا۔ اب تک تقریباً ایک درجن افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جنہیں قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ملبے سے اب تک چار لاشیں نکالی جا چکی ہیں تاہم ان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔
شاہدرہ کے ڈی سی پی آر پی مینا نے واقعے کے بارے میں جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر ایجنسیاں فوراً حرکت میں آگئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ پھنسے ہوئے افراد کو بحفاظت نکالا جائے اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جائے۔
آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہے تاہم ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ تحقیقاتی ادارے جائے وقوع پر موجود ہیں اور مکمل تفتیش جاری ہے۔
مقامی رہائشیوں کے مطابق آگ تیزی سے پھیلی جس سے لوگوں کو سنبھلنے میں وقت نہیں ملا۔ انتظامیہ نے احتیاط کے طور پر آس پاس کے علاقے کو خالی کرا لیا ہے اور لوگوں کو جائے وقوع سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔ اس وقت راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اب بھی ملبے میں پھنسے ہو سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں:
دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر بڑا حادثہ: چلتی کار میں آگ لگنے سے پانچ افراد زندہ جل گئے
غازی آباد میں زبردست آگ: رہائشی سوسائٹی کی آٹھویں منزل میں لگی آگ
مرزا پور میں خوفناک حادثہ، کئی گاڑیوں میں تصادم کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 9 مسافر زندہ جل گئے، 11 ہلاک