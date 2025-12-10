گجرات: سورت کی راج ٹیکسٹائل مارکیٹ میں زبردست آتشزدگی، کئی دکانیں جل کر خاکستر

گجرات: سورت کی راج ٹیکسٹائل مارکیٹ میں زبردست آتشزدگی، کئی دکانیں جل کر خاکستر
سورت کی راج ٹیکسٹائل مارکیٹ میں لگی آگ کو بجھانے کیلئے 22 فائر ٹینڈرز کو کافی محنت کرنی پڑی۔
Published : December 10, 2025 at 6:37 PM IST
سورت (گجرات): سورت کے راج ٹیکسٹائل مارکیٹ میں بدھ کو زبردست آگ لگ گئی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے کم از کم 22 فائر ٹینڈر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ تاہم آگ سے کئی دکانیں جل کر خاکستر ہوگئیں۔ سورت کے چیف فائر آفیسر بسنت پاریکھ نے بتایا کہ فائر کنٹرول روم کو صبح 7:14 منٹ پر اطلاع موصول ہوئی، جس کے بعد صورتحال پر قابو پانے کے لیے تین قریبی مقامات سے فائر ٹینڈر بھیجے گئے۔
ڈمبل فائر اسٹیشن، ڈنڈولی فائر اسٹیشن، اور مان دروازہ فائر اسٹیشن... جب فائر اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے تو انہوں نے پوری مارکیٹ کی عمارت کو دھوئیں کی لپیٹ میں پایا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آگ اتنی شدید تھی کہ تقریباً 20 سے 22 فائر ٹینڈر جائے وقوعہ پر پہنچے۔ تیسری، پانچویں اور اوپر کی منزلیں آگ کی لپیٹ میں آگئ تھی۔ دھوئیں کی شدت کے باعث فائر فائٹرز کو عمارت میں داخل ہونے کے لیے ہائیڈرولک پلیٹ فارم کا استعمال کرنا پڑا۔
انہوں نے کہا،آگ عمارت کی تیسری، پانچویں اور اوپری منزل پر لگی تھی... آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے، فائر بریگیڈ کو بلایا گیا، تقریباً 20-22 فائر ٹینڈر جائے وقوعہ پر پہنچے... شدید دھوئیں کی وجہ سے، فائر فائٹرز نے سانس لینے کا سامان استعمال کیا اور آگ پر قابو پالیا..." انہوں نے کہا، "تیسری اور پانچویں منزل پر لگی آگ کو مکمل طور پر بجھا دیا گیا ہے... صورتحال اب قابو میں ہے..."
چیف فائر آفیسر نے بتایا کہ عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے 100 سے زائد فائر فائٹرز کام کر رہے ہیں۔ تیسری اور پانچویں منزل پر کولنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تاہم، اوپر کی منزل پر کام ابھی بھی جاری ہے کیونکہ وہاں موجود اسٹوریج روم اب بھی جل رہا ہے۔
انہوں نے کہا، "بالائی منزل پر اسٹوریج روم میں آگ اب بھی بھڑک رہی ہے، وہاں جانا مشکل ہے کیونکہ وہاں بہت سا سامان ہے... تیسری اور پانچویں منزل پر کولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اوپری منزل پر جاری ہے... اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے... اس وقت لگ بھگ 100 سے 125 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔"