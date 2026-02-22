دہلی کے اولڈ سیلم پور میں اسکوٹی چارجنگ کے دوران دھماکہ، چار منزلہ عمارت میں بھیانک آگ
عینی شاہدین کے مطابق دکان کے پچھلے حصے میں ایک اسکوٹی چارجنگ پر لگی ہوئی تھی کہ اچانک اس میں شدید دھماکہ ہوا۔
Published : February 22, 2026 at 10:25 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 10:46 PM IST
نئی دہلی : مشرقی دہلی کے علاقے اولڈ سیلم پور میں اتوار کے روز اسکوٹی چارجنگ کے دوران ہونے والے زور دار دھماکے کے بعد چار منزلہ عمارت آگ کی لپیٹ میں آگئی، جس کے نتیجے میں کپڑوں کی دکان اور گودام میں رکھا کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہوگیا۔ واقعہ دہلی کے کرشن نگر تھانہ علاقے میں پیش آیا۔
عینی شاہدین کے مطابق دکان کے پچھلے حصے میں ایک اسکوٹی چارجنگ پر لگی ہوئی تھی کہ اچانک اس میں شدید دھماکہ ہوا، جس کے فوراً بعد آگ تیزی سے پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں نے پوری دکان اور عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
اطلاعات کے مطابق گراؤنڈ فلور پر ہوزری اور کپڑوں کی کئی دکانیں قائم تھیں، جبکہ پہلی، دوسری اور تیسری منزل پر کپڑوں کا بڑا ذخیرہ رکھا گیا تھا۔ اتوار ہونے کے باعث دکانیں بند تھیں، جس کی وجہ سے اندر موجود سامان کو بروقت باہر نہیں نکالا جاسکا اور کروڑوں روپے کا مال جل کر راکھ ہوگیا۔
آگ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی پانچ گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں، تاہم آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے 18 سے 30 فائر ٹینڈرز کو طلب کیا گیا، جنہوں نے آگ بجھانے کا عمل شروع کیا۔ تنگ گلیوں اور ریلوے لائن کی جانب سے آنے والے راستے کے انتہائی محدود ہونے کی وجہ سے امدادی کارروائی میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں راستے میں پھنس گئیں، تاہم عملے نے چاروں اطراف سے عمارت کو گھیر کر آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔
دہلی فائر سرویس کے ڈپٹی چیف فائر آفیسر سنجے کمار تومر کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع شام 4 بج کر 22 منٹ پر موصول ہوئی، جس کے فوراً بعد ریسکیو آپریشن شروع کردیا گیا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد شام 6:30 بجے آگ کو درمیانی درجے (میڈیم کیٹیگری) کی قرار دیا گیا۔
تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ حکام کے مطابق کولنگ آپریشن میں مزید وقت لگ سکتا ہے کیونکہ بالائی منزلوں تک رسائی ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں اسکوٹی کی بیٹری میں دھماکے کو آگ لگنے کی ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم مکمل تفتیش کے بعد ہی اصل اسباب واضح ہو سکیں گے۔