دہلی کے رٹھالا میں آگ نے تباہی مچا دی، سینکڑوں جھونپڑیاں خاکستر ایک مر گیا
دہلی کے رٹھالا میٹرو اسٹیشن کے قریب زبردست آگ لگ گئی۔ یہ آگ رٹھالا میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک کچی بستی میں لگی۔
Published : November 8, 2025 at 1:46 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے روہنی علاقے میں رٹھالا میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک کچی بستی میں جمعہ کی دیر رات آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے تیزی سے سینکڑوں کچی آبادیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں گیس سلنڈر پھٹنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئیں، حالانکہ ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اچانک آگ لگنے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنی کچی بستیوں سے اپنا سامان نکالنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔
معلومات کے مطابق یہاں 100 سے زیادہ جھونپڑیاں ہیں، جہاں پلاسٹک کے سکریپ کا کام کیا جاتا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس، فائر بریگیڈ اور دیگر متعلقہ ادارے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ یہاں تقریباً 100-150 جھونپڑیاں ہیں، جہاں پلاسٹک کے سکریپ کا کام کیا جاتا ہے۔ یہاں پہلے بھی آگ لگ چکی ہے۔ مزید برآں، کئی مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ تمام جھونپڑیاں مکمل طور پر غیر قانونی ہیں۔ اس واقعے میں مبینہ طور پر متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ایک شخص منا کی موت مبینہ طور پر ہوئی ہے۔
فائر ڈیپارٹمنٹ کو جمعہ کی رات تقریباً 10:30 بجے آگ لگنے کی کال موصول ہوئی۔ فوری طور پر فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کردیں۔ آگ بجھانے کے لیے دو درجن سے زائد فائر ٹینڈرز تعینات کیے گئے تھے۔
اس دوران مقامی پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں بھی راحت اور بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں۔ انتظامیہ نے آس پاس کے علاقوں کو خالی کرا لیا اور مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ جب کہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، کچی آبادیوں میں موجود لوگوں کا تمام سامان تباہ ہو گیا ہے۔
فائر آفیسر ایس کے دعا نے کہا، "ہمیں اطلاع ملی کہ رٹھالا میٹرو اسٹیشن اور دہلی جل بورڈ کے درمیان واقع بنگالی بستی کی کچی آبادی میں آگ لگ گئی ہے، فائر انجنوں کو موقع پر بھیجا گیا... کل 29 فائر انجن موقع پر موجود ہیں اور اب آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ایک بچے کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اور اسے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال بھیجا گیا ہے۔ ابھی تک آگ لگنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔
دہلی فائر سروس کے مطابق، فائر فائٹرز نے رٹھالا میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک کچی بستی میں لگی آگ سے ایک لاش نکال لی ہے۔ ایک زخمی کا صفدر جنگ اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔