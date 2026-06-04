بہار میں بڑا سانحہ: مظفر پور میں اسپتال کے آئی سی یو میں بھیانک آتشزدگی، تین افراد ہلاک، 20 جھلسے
مظفر پور کے پرساد اسپتال کے آئی سی یو میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی، جس میں تین مریضوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔
Published : June 4, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : June 4, 2026 at 8:29 AM IST
مظفر پور: دہلی کے مالویہ نگر کی ہوٹل میں آگ سے مچی خوفناک تباہی کے بعد اب بہار سے ایسی ہی تباہی کی خبر سامنے آرہی ہے۔ مظفر پور کے سب سے بڑے اسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں جمعرات کی صبح آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاعات ہیں کہ اس حادثہ میں تین افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 20 افراد جھلس گئے ہیں۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی آٹھ گاڑیاں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ فائر فائٹرز نے بھرپور کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا۔ آگ پر قابو پانے میں کافی وقت لگا، اس دوران پورے کیمپس میں کشیدگی کا ماحول رہا۔
محکمہ فائر بریگیڈ کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کئی مریضوں کو وقت رہتے اسپتال سے صحیح سلامت نکالنے میں کامیابی ملی ہے۔ ان تمام کو شہر کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
ڈی ایم اور ایس ایس پی سمیت پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔ آگ پرساد اسپتال کی پانچویں منزل پر واقع آئی سی یو کے اندر لگی۔ آئی سی یو وارڈ پانچویں منزل پر واقع ہے، جبکہ ویٹنگ ہال چوتھی منزل پر ہے۔ اس ترتیب نے امدادی کارروائیوں کو پیچیدہ بنا دیا۔
انتظامیہ کی ٹیم اس وقت مہلوک افراد کی شناخت کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسپتال انتظامیہ اور پولیس آئی سی یو وارڈ میں املاک کو پہنچنے والے نقصان کا بھی اندازہ لگا رہے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد کی سرکاری تصدیق ابھی باقی ہے۔
ابتدائی معلومات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ضلعی انتظامیہ نے واقعہ کی تفصیلی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔
عینی شاہدین کے مطابق آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتے ہی اسپتال میں خوف و ہراس پھیل گیا۔اسپتال کے عملے اور قریبی رہائشیوں نے فوری طور پر کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر زخمی مریضوں کو باہر نکالا۔ ان کے فوری اقدام نے کئی جانیں بچائیں۔
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