ممبئی کے جے این ایس بزنس سینٹر میں خوفناک آتشزدگی، متعدد لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ

اہلکار نے بتایا کہ جے این ایس بزنس سینٹر میں 10-15 لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ محفوظ ہیں، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 23, 2025 at 2:09 PM IST

ممبئی : ممبئی کے جوگیشوری میں جے این ایس بزنس سینٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد عمارت سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ آج صبح خوفناک آگ نے اس تجارتی مرکز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔

جوگیشوری کے گاندھی اسکول کے قریب واقع جے این ایس بزنس سینٹر میں آج صبح آگ بھڑک اٹھی۔ عمارت سے دھویں کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے، اور کچھ جگہوں پر شعلے بھی نظر آئے۔ عینی شاہدین نے فوری طور پر فائر سروس کو اطلاع دی۔

اطلاعات کے مطابق، کئی افراد کے عمارت میں پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم، حکام نے بتایا کہ عمارت کے ایک اور حصے میں تقریباً 10-15 افراد محفوظ ہیں۔ ممبئی فائر بریگیڈ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ کم از کم 12 فائر ٹینڈرز موقع پر آگ بجھانے میں مصروف ہیں، اور مختلف ایجنسیوں کو موقع پر متحرک کر دیا گیا ہے۔

اس واقعے کو لیول-II کی آگ قرار دیا گیا ہے، جو اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ مقامی پولیس بھی موقع پر موجود ہے اور انخلاء میں مدد کر رہی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، اور تحقیقات جاری ہیں۔

