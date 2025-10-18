دہلی: برہم پترا اپارٹمنٹس کے ایم پی فلیٹس میں زبردست آگ بھڑک اٹھی
ڈاکٹر بشمبھر داس مارگ پر واقع، برہمپترا اپارٹمنٹس راجیہ سبھا کے اراکین کےلئے رہائشی کمپلیکس ہے۔ فائربریگیڈ کی چھ گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔
Published : October 18, 2025 at 3:03 PM IST
نئی دہلی : نئی دہلی کے برہم پترا اپارٹمنٹس میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ عمارت راجیہ سبھا کے اراکین کی رہائش گاہ ہے اور پارلیمنٹ سے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آگ کی اطلاع دوپہر 1:20 پر ملی۔ اطلاع ملتے ہی چھ فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ یہ واقعہ 18 اکتوبر 2025 کو پیش آیا، جس نے کئی خاندانوں کو متاثر کیا۔
ایک رہائشی، ونود نے اپنی دردناک کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا کتا اندر پھنسا ہوا تھا اور بیٹی کی شادی کے لیے خریدے گئے تمام زیورات، سونا اور کپڑے بھی جل گئے۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ ونود کی اہلیہ اور ایک بچہ بھی آگ سے جھلس گئے، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ان کے تیسری منزل کے فلیٹ میں پیش آیا، اور آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔
ترنمول کانگریس کے راجیہ سبھا رکن ساکیت گوکھلے نے دہلی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ 30 منٹ تک فائر بریگیڈ نہیں پہنچی، حالانکہ عمارت پارلیمنٹ کے قریب ہے۔ گوکھلے نے حکام کی کارکردگی پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بار بار کالز کے باوجود فائر انجن غائب تھے۔