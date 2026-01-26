مغربی بنگال میں یوم جمہوریہ کی صبح تھرموکول کے گودام میں زبردست آتِشزدگی، سات افراد جھلس کر ہلاک
نذیرآباد میں واقع تھرموکول کے گودام میں اتوار کی دیر رات اور پیر کی صبح تقریباً تین بجے زبردست آگ لگ گئی۔
Published : January 26, 2026 at 8:49 PM IST
نذیر آباد (مغربی بنگال): یوم جمہوریہ کی صبح آنند پور کے قریب واقع نذیر آباد میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ تھرموکول کے گودام میں آتشزدگی کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہوگئے۔ ان کی شناخت ابھی تک قائم نہیں ہو سکی ہے۔ ابتدائی طور پر تین افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ ریاستی وزیر اروپ بسواس اور یادو پور سے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سیانی گھوش نے پیر کی دوپہر جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔
سات گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا گیا
آگ اتوار کی دیر رات اور پیر کی صبح تقریباً 3 بجے نذیر آباد میں واقع ایک تھرموکول گودام میں لگی، جو نریندر پور تھانہ علاقے کے تحت ہے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ تیزی سے بڑھ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ فائر بریگیڈ کی سولہ گاڑیاں گیارہ گھنٹے سے آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ گودام کے اندر آگ اب بھی جل رہی ہے۔
جائے وقوعہ کا معائنہ کرنے کے بعد ریاستی وزیر اروپ بسواس نے بتایا، "آگ پر قابو پالیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی آگ کے کچھ ٹکڑے باقی ہیں۔ گودام کے اندر سے دھواں اب بھی اٹھ رہا ہے۔ فائر فائٹرز آگ پر مکمل طور پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ کالے دھوئیں کی وجہ سے فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے۔" وزیر نے مزید کہا کہ آگ پر مکمل طور پر قابو پانے کے بعد فائر فائٹرز گودام میں داخل ہوں گے۔
متعدد افراد لاپتہ
گودام کے ملازمین نے بتایا کہ حادثے کے وقت ان کے تین ساتھی رات کی شفٹ میں کام کر رہے تھے۔ آگ لگنے کے بعد سے وہ لاپتہ تھے۔ آگ لگنے کے بعد سے 20 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ ان 20 افراد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی۔ تاہم بعد میں پتہ چلا کہ 20 میں سے 16 ملازمین ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔
ریاستی وزیر نے کہا ایک فرانزک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچے گی اور تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ اس بات کی جانچ کی جائے گی کہ آیا گودام کے اندر آگ بجھانے کا نظام ٹھیک سے کام کر رہا تھا۔ جادھو پور لوک سبھا ایم پی سیانی گھوش نے بھی جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔ سونار پور نارتھ کی ایم ایل اے فردوسی بیگم بھی موجود تھیں۔
آگ کیسے لگی؟
مقامی ذرائع کے مطابق آگ سب سے پہلے تھرموکول کے گودام میں لگی۔ لمحوں میں، یہ ایک اور قریبی گودام میں پھیل گئی۔ مبینہ طور پر اس گودام میں کولڈ ڈرنکس اور دیگر ضروری اشیاء رکھی گئی تھیں۔ پورا علاقہ گھنے دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ فائر ڈپارٹمنٹ تحقیقات کر رہا ہے کہ آگ کیسے لگی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا تھرموکول کے گودام میں پکایا جاتا تھا۔ شبہ ہے کہ آگ وہیں لگی ہو گی۔