کیا ہے امیٹھی میں دھماکہ کا راز؟ عمارت بن گئی کھنڈر، مشکوک تاجر ستیش تیواری ہلاک، راحت اور بچاؤ کا کام جاری
رپورٹس بتاتی ہیں کہ گودام کرائے پر لیا گیا تھا۔ پولیس دھماکے کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : December 17, 2025 at 2:11 PM IST
امیٹھی، اترپردیش: جامو تھانہ علاقے میں واقع ایک گودام میں منگل کی دیر رات اچانک دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ پوری عمارت کھنڈر بن گئی۔ واقعے میں تاجر کی موت ہوگئی، جب کہ ایک اور نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ گودام کرائے پر لیا گیا تھا۔ پولیس دھماکے کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔
تاجر کی شناخت ستیش تیواری (37) کے طور پر کی گئی ہے جو گوری گنج تھانہ علاقہ کے بستی دیئی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ حادثے میں بلرام رام پانڈے زخمی ہو گئے اور ان کا علاج چل رہا ہے۔ بلرام نے بتایا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب وہ گودام کا تالا کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمارت کچھ ہی دیر میں کھنڈر بن گئی۔
خدشے کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری
جامو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ونود کمار سنگھ نے بتایا کہ زخمی کو فوری طور پر علاج کے لیے لے جایا گیا۔ راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ ملبے تلے دیگر افراد کے دبے ہونے کے خدشے کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے۔
عمارت کو کولڈ ڈرنک کے گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا
انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ جامو شہر کے بھدر روڈ پر شیو مہیش پانڈے کی عمارت میں پیش آیا۔ اسے کولڈ ڈرنک کے گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ متوفی اور زخمی وہاں کرائے کے طور پر رہا کرتے تھے۔ دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔