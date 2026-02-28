کاکیناڈا کی پٹاخہ فیکٹری میں خوفناک دھماکہ، 18 افراد ہلاک، متعدد زخمی
عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ لاشیں قریبی کھیتوں تک جا گریں اور فیکٹری کے اطراف انسانی اعضا بکھر گئے۔
Published : February 28, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 3:50 PM IST
آندھرا پردیش : ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کاکیناڈا ضلع میں آتش بازی (پٹاخہ) تیار کرنے والی فیکٹری میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور پانچ شدید زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ حکام نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔
یہ افسوسناک واقعہ وٹلپالم اور جی میڈاپاڈو دیہات کے درمیان پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ لاشیں قریبی کھیتوں تک جا گریں اور فیکٹری کے اطراف انسانی اعضا بکھر گئے۔ واقعے کے بعد پورا علاقہ دھویں کی دبیز تہہ میں لپٹ گیا جو آس پاس کے پانچ دیہات تک پھیل گئی۔
اطلاعات کے مطابق دھماکے کے وقت فیکٹری میں کم از کم 15 افراد کام کر رہے تھے، جن میں سے کئی کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زخمی ہونے والے پانچ افراد کو فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
مقامی افراد نے بتایا کہ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی، جس کے باعث لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ جائے وقوعہ پر کچھ دیر تک وقفے وقفے سے مزید دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں، جس سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آئیں۔