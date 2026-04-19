تمل ناڈو کی پٹاخہ فیکٹری میں ہولناک دھماکہ: کم از کم 17 افراد ہلاک، متعدد زخمی
ہولناک واقعہ ویرودھونگر ضلع کے کٹونار پٹی علاقے میں واقع ایک پٹاخہ فیکٹری کے یونٹ میں پیش آیا، جس میں 17 افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : April 19, 2026 at 5:36 PM IST
ویرودھونگر : تمل ناڈو کے ضلع ویرودھونگر میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں خوفناک دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد کے ہلاک ہونے کی ابتدائی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔
یہ ہولناک واقعہ ویرودھونگر ضلع کے کٹونار پٹی علاقے میں واقع ایک نجی ملکیت والی پٹاخہ سازی یونٹ میں پیش آیا، جہاں آج دوپہر اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی گونج اور ارتعاش تقریباً 10 کلومیٹر کے دائرے تک محسوس کیے گئے، جس سے آس پاس کے علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق فیکٹری میں موجود پٹاخے یکے بعد دیگرے زور دار دھماکوں سے پھٹتے رہے، جس کے باعث آگ تیزی سے پھیل گئی اور کئی مزدور اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ واقعے کے فوراً بعد فائر اینڈ ریسکیو سروسز کے اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھماکہ فیکٹری کے اندر موجود آتش گیر مواد کے اچانک پھٹنے کے باعث ہوا، تاہم اصل وجوہات جاننے کے لیے مکمل انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حکام اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا فیکٹری میں حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں کی گئی۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ ویرودھونگر اور اس کے آس پاس کے علاقے پٹاخہ صنعت کے لیے مشہور ہیں، تاہم اس طرح کے حادثات ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں، جس کے باعث حفاظتی انتظامات پر بار بار سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے- مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔