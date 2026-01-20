ETV Bharat / state

لکھنؤ میں شادی شدہ خاتون کی لاش برآمد، سسرال والوں نے قتل کیا، بھائی کا دعویٰ، شوہر گرفتار

گولڈی کی شادی 2020 میں سیتاپور کے چھوٹی دیوریا کے درگیش سنگھ سے ہوئی تھی۔ بھائی نے جہیز کے لیے ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔

married womans dead body found in her room in lucknow husband arrested Allegation of harassment for dowry Urdu News
پولیس نے ملزم شوہر کو گرفتار کر لیا (Photo credit: Lucknow Police)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 20, 2026 at 11:49 AM IST

لکھنؤ: بخشی کا تالاب علاقے کے برکھیم پور گاؤں میں 25 سالہ شادی شدہ خاتون گولڈی سنگھ کی مشتبہ حالت میں موت ہوگئی۔ گولڈی کی لاش اس کے سسرال کے کمرے سے ملی۔ متوفیہ کے بھائی نے شکایت درج کرائی ہے جس میں اس کے شوہر سمیت چار افراد پر جہیز کے لیے قتل کا الزام لگایا گیا ہے۔ بی کے ٹی پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم شوہر درگیش سنگھ کو گرفتار کرلیا ہے۔ معاملے کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔

یہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ گولڈی کی شادی 2020 میں سیتا پور کے چھوٹی دیوریا کے رہنے والے درگیش سنگھ سے ہوئی تھی۔ متوفیہ کے بھائی پرشانت سنگھ کا الزام ہے کہ گولڈی کے سسرال والوں نے شادی کے فوراً بعد ہی اسے جہیز کے لیے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کے شوہر درگیش سنگھ، سسر اشوک سنگھ، ساس آشا سنگھ اور بہنوئی انو سنگھ پر جسمانی اور ذہنی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔

کیس کو خودکشی جیسا ظاہر کرنے کی کوشش

متوفیہ کے بھائی پرشانت سنگھ کا دعویٰ ہے کہ سسرال والوں نے پہلے گولڈی کا قتل کیا اور پھر اس کیس کو خودکشی جیسا ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ بی کے ٹی انسپکٹر سنجے کمار سنگھ نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی بی کے ٹی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

جہیز، قتل اور متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج

متاثرہ کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے جہیز، قتل اور متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ مرکزی ملزم شوہر درگیش سنگھ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ سسر، ساس اور جیٹھ اس وقت فرار ہیں اور پولیس ٹیمیں ان کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔

