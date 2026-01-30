پہلے قتل، پھر لاش کو بوری میں بھر کر کنویں میں پھینک دیا
الہ آباد: اترپردیش کے پھول پور تھانہ علاقہ کے تحت بال کرن پور گاؤں میں رہنے والی ایک شادی شدہ خاتون کا قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ آٹھ دن سے لاپتہ تھی۔ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی لاش کو بوری میں بھر کر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ جمعرات کی شام کنویں سے نکلنے والی شدید بدبو نے ہلچل مچا دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو باہر نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
پھولپور پولیس اسٹیشن کے انچارج پروین گوتم نے بتایا کہ خاتون کی شناخت بالی کرن پور کے رہنے والے انل گوتم کی بیوی سیما سروج (35) کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ 22 جنوری سے لاپتہ تھی۔ اس کے اہل خانہ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ پولیس معاملے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ قتل کا معمہ جلد حل کر لیا جائے گا۔
انہوں نے کنویں میں لاش کیسے دریافت کی؟ جمعرات کی شام کو دو گاؤں والے لکڑیاں لینے کنویں پر گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لکڑیاں کنویں میں گر گئی ہیں۔ جب انہوں نے ایک سفید بوری تیرتی دیکھی تو انہوں نے بانس کی لاٹھیوں سے لکڑی کو نکالنے کی کوشش کی۔ کنوئیں سے شدید بدبو آنے لگی، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے گاؤں والوں کو بلایا۔ جلد ہی ایک ہجوم جمع ہو گیا، اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔
پولیس نے لاش نکال لی:
اطلاع ملنے پر پھول پور پولیس نے کافی کوشش کے بعد بوری کو کنویں سے نکال لیا۔ بوری کھولنے پر انہیں اندر سے ایک خاتون کی بوسیدہ لاش ملی جس کی شناخت سیما سروج کے نام سے ہوئی ہے۔ پھولپور پولیس اسٹیشن میں سیما کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی گئی تھی۔
17 سال قبل شادی ہوئی، چار بچے:
اہل خانہ نے بتایا کہ سیما کی شادی تقریباً 17 سال قبل اپنے گاؤں کے رہنے والے انیل گوتم سے ہوئی تھی۔ ان کے چار بچے ہیں۔ تین بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں سیما کی موت کی اصل وجہ معمہ بنی ہوئی ہے۔
سیما کے گھر والوں کا الزام ہے کہ انیل کئی سالوں سے الہ آباد میں رہ رہے رہا تھا۔ سیما کے گھر والوں کا الزام ہے کہ انیل کا کسی دوسری عورت سے افیئر ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس زاویے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔
ایک گاؤں کی پنچایت منعقد ہوئی:
سیما کے لاپتہ ہونے کے بعد، اس کے والدین نے اس کے سسرال والوں پر اسے اغوا کرنے کا الزام لگایا۔ اس سلسلے میں گاؤں کی پنچایت ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پھولپور کے اے سی پی وویک یادو نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور اہل خانہ سے معلومات اکٹھی کیں۔
