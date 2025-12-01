شادی شدہ خاتون کا قتل، 21 لاکھ روپے جہیز کا کر رہے تھے مطالبہ، دو سال قبل خالہ کے بیٹے سےہوئی تھی شادی
پولیس نے شوہر سمیت 5 ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرلیا۔ ان کی گرفتاری کے لیے تین ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
مظفر نگر: بھوپا تھانہ علاقہ میں ایک خاتون کا گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ کے بھائی نے اپنے شوہر، ساس، سسر، اور بہنوئی کے خلاف جہیز کے لیے قتل کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ درج کرایا ہے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تین ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ متوفی کی دو سال قبل شادی ہوئی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔
بہنوئی نے قتل کی اطلاع دی: بھائی انس نے بتایا کہ حنا کے بہنوئی وارث نے رات کو اپنے چچا تنویر کو فون کیا اور بتایا کہ حنا کو گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی اہل خانہ حنا کے سسرال پہنچ گئے۔ اس کے سسرال میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اندر داخل ہونے پر انہوں نے حنا کو کمرے کے باہر فرش پر پڑا پایا۔ اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔
پولیس کی تین ٹیمیں تلاش میں مصروف: سی او بھوپا دیوورت واجپائی نے بتایا کہ پولیس اسٹیشن کو صبح واقعہ کی اطلاع ملی۔ مقتول کے اہل خانہ نے سسرال والوں پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ تین ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔
سی او بھوپا دیوورت واجپائی نے بتایا کہ جنسٹھ تھانہ علاقہ کے پیمودا گاؤں کے رہنے والے انس نے بھوپا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا۔ انس نے اپنی شکایت میں کہا کہ اس نے اپنی بہن حنا کی شادی 21 مئی 2023 کو اپنے ماموں کے بیٹے خوشنصیب ولد انتظار کے ساکن کسولی سے کی۔
آٹھ لاکھ روپے کا جہیز: شادی میں گھریلو سامان کے ساتھ آٹھ لاکھ روپے نقد دیے گئے۔ شادی کے بعد سے ہی حنا کے شوہر، ساس، سسر، بہنوئی اور بھابھی 21 لاکھ روپے کے اضافی جہیز کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حنا کو مسلسل ہراساں کیا جاتا تھا اور کئی بار مارا پیٹا بھی جاتا تھا۔