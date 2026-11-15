مارگدرسی عملے نے راموجی راؤ کی یوم پیدائش منانے کے لیے ریاست گیر ریلیوں کا اہتمام کیا
راموجی راؤ کو خراج عقیدت پیش کرنے، بچت،مالی منصوبہ بندی اور تنظیم کی خدمات کے بارے میں بیداری پھیلانےکے لیے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔
Published : November 15, 2026 at 6:20 PM IST
بنگلورو: راموجی گروپ کے بانی آنجہانی راموجی راؤ کی یوم پیدائش 16 نومبر کو منانے کے لیے، مارگدرسی چٹ فنڈ کرناٹک پرائیویٹ لمیٹڈ کے ملازمین اور راموجی گروپ سے وابستہ دیگر اداروں نے کرناٹک کے کئی اضلاع میں خصوصی پروگراموں کا اہتمام کیا۔
اس تقریب کے ایک حصے کے طور پر، ملازمین نے راموجی راؤ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بائیک ریلیوں اور واکاتھون کا اہتمام کیا، ساتھ ہی بچت کی اہمیت، مالی نظم و ضبط اور مالیاتی منصوبہ بندی کے بارے میں بیداری پیدا کی۔
بنگلورو میں، مارگدرشی چٹ فنڈز کے ملازمین نے راموجی گروپ کے دیگر اداروں کے عملے کے ساتھ پی لکشمنا راؤ، ریجنل ڈائرکٹر، کرناٹک کی قیادت میں بائیک ریلی میں حصہ لیا۔
بسویشور نگر شاخ کی طرف سے منعقد کی گئی یہ ریلی دفتر کے ارد گرد تقریباً چھ سے سات کلومیٹر کے دائرے میں پھیلی تھی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر رقم کی بچت اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مالی منصوبہ بندی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا۔
اس پہل کے بارے میں بات کرتے ہوئے، مارگدرسی چٹ فنڈز کی بسویشور نگر شاخ کے منیجر جی گووندا راؤ نے کہا کہ اس ریلی کا انعقاد تنظیم کے بانی کے اعزاز میں کرنے اور لوگوں میں بچت اور مالی نظم و ضبط کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔
16 نومبر بانی آنجہانی راموجی راؤ کا یوم پیدائش ہے۔ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ، ہم پیسہ بچانے اور مالی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم نے اس بائیک ریلی کا انعقاد کیا۔
بنگلورو میں مارگدرشی چٹ فنڈز کی گاندھی نگر شاخ کے ملازمین نے، سینئر مینیجر ستیہ نارائنا کی قیادت میں، ایک بائیک ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ ریلی گاندھی نگر، فریڈم پارک، کے آر سرکل اور ودھانا سودھا سے گزری، جس نے عوام کی خاصی توجہ مبذول کی۔
ہبلی: بائیک ریلی نے شہر کے بڑے حصوں کا احاطہ کیا
ہبلی میں، مارگدرشی چٹ فنڈز نے اپنی سالگرہ کی تقریبات کے حصے کے طور پر ایک بائیک ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ ریلی نیلگین روڈ پر تنظیم کے دفتر سے شروع ہوئی اور ہوسور سرکل، گوکل روڈ، اکشے پارک، تھولناکرے، شرور پارک اور ودیا نگر سے ہوتی ہوئی دفتر واپس پہنچی۔
صبح 7 بجے سے 9 بجے تک نکالی گئی ریلی میں مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی جن میں ڈویلپمنٹ اینڈ ریکوری ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین، ایجنٹس اور تنظیم کے دیگر اراکین بھی شامل تھے۔ کمپنی کے لوگو والی سفید ٹی شرٹس پہنے، شرکاء نے "مارگادرشی" بینرز اٹھا رکھے تھے اور شہر کی مرکزی سڑکوں سے مارچ کیا۔
برانچ منیجر وی جی رویندرا نے کہا کہ اس ریلی کا اہتمام راموجی راؤ کی یوم پیدائش منانے اور عوام کو تنظیم اور اس کی خدمات سے تعارف کرانے کے لیے کیا گیا تھا۔
ہبلی برانچ کے چیف منیجر جی ڈی آر پرساد نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد لوگوں کو راموجی راؤ کی کامیابیوں، ان کے وژن، اور تنظیم کی ترقی میں ان کے تعاون کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، نیز 'مارگدرشی' کی جانب سے پیش کردہ خدمات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا۔
ترقیاتی عملے کے رکن سنتوش انگادی نے کہا کہ تمام محکموں کے ملازمین بشمول ڈیولپمنٹ اور ریکوری ٹیموں نے ریلی میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ دو گھنٹے کے پروگرام میں شہر کے کئی اہم علاقوں کا احاطہ کیا گیا تاکہ عام لوگوں کو تنظیم کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔