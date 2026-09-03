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مراٹھا تحریک میں مظاہرین کی موت سے سنسنی، اہل خانہ کا سرکاری نوکری کا مطالبہ

اندیشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہوگی۔ واقعے سے تحریک کاروں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔

maratha reservation agitator dies in antarwali sarati jalna, Urdu News
مراٹھا تحریک میں مظاہرین کی موت سے سنسنی، اہل خانہ کا سرکاری نوکری کا مطالبہ (Photo Credit: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 3, 2026 at 1:59 PM IST

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جالنا (مہاراشٹر): انتروالی سراٹی میں ایک مراٹھا تحریک کار (آندولن کاری) کی موت سے شدید سنسنی پھیل گئی ہے۔ متوفی احتجاجی کی شناخت بیڑ ضلع کے دھارور تعلقہ کے سنگم کے رہائشی دشرتھ شیواجی رائیکر (40) کے طور پر ہوئی ہے۔ موت کی وجہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے، تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ اس واقعے سے تحریک کاروں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔

سنگم کے رہنے والے دشرتھ رائیکر اپنے گاؤں کے دیگر مراٹھا تحریک کاروں کے ساتھ منوج جرانگے کی تحریک کی حمایت کرنے انتروالی سراٹی آئے تھے۔ انہوں نے تحریک میں حصہ لیا اور رات کو وہیں ایک کھیت میں سو گئے، لیکن اگلی صبح وہ نہیں اٹھے۔ ان کے ساتھیوں نے اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس کے معائنے کے بعد انہیں فوری طور پر امبڑ کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔

maratha reservation agitator dies in antarwali sarati jalna, Urdu News
مراٹھا کارکن ریزرویشن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں (IANS فائل)

سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں لاش کا پوسٹ مارٹم

امبڑ کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ ان کے خاندان میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہیں۔ دشرتھ رائیکر انتہائی ابتر معاشی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے رشتہ داروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت متاثرہ خاندان کو فوری طور پر مالی امداد فراہم کرے اور ان کے بچوں کو سرکاری نوکری دی جائے۔

جمعرات 3 ستمبر کو 'جالنا ضلع بند' کی کال دی گئی تھی

مراٹھا ریزرویشن تحریک کاروں کی جانب سے جمعرات 3 ستمبر کو 'جالنا ضلع بند' کی کال دی گئی تھی۔ تاہم، حکومت کی طرف سے پرساد لاڈ نے انتروالی سراٹی کا دورہ کیا اور منوج جرانگے کے ساتھ تفصیلی تبادلۂ خیال کیا۔ جرانگے نے لاڈ کی طرف سے پیش کیا گیا پانی قبول کر لیا، جس کے بعد آج کے مجوزہ بند کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔

maratha reservation agitator dies in antarwali sarati jalna, Urdu News
مراٹھا تحریک میں مظاہرین کی موت سے سنسنی، اہل خانہ کا سرکاری نوکری کا مطالبہ (IANS علامتی تصویر)

تحریک کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے احتجاج شروع

منوج جرانگے کے حامی وشومبھر تیروکھے نے کہا کہ "اگر دو دنوں کے اندر ان کے مطالبات کے سلسلے میں سرکاری جی آر (Government Resolution) جاری نہ کیا گیا، تو نئے سرے سے تحریک کا اعلان کیا جائے گا۔" حکومت کی جانب سے پانچ دنوں تک منوج جرانگے کی تحریک کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے یہ احتجاج شروع ہوا تھا۔ بی جے پی ایم ایل اے پرساد لاڈ نے گزشتہ روز جرانگے پاٹل سے ملاقات کی اور ان کے سامنے مطالبات کا مسودہ پڑھ کر سنایا۔

منوج جرانگے پاٹل کے حامی وشومبھر تیروکھے نے بتایا کہ "جرانگے پاٹل کی طرف سے پرساد لاڈ کی درخواست کو قبول کرنے اور پانی و سلائن لینے کے بعد آج کی 'راستہ روکو' مہم اور جالنا ضلع بند کی کال کو واپس لے لیا گیا ہے۔"

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