عبادت گاہوں میں مناسب لباس کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں، جانیے شیعہ مذہبی رہنماؤں نے کیا کہا؟
مذہبی رہنماؤں نے ڈیجیٹل تخلیق کار مانیا سنگھ کے امام باڑے کا دورہ کرنے کے وائرل ویڈیو پر تبصرہ کیا۔
Published : March 16, 2026 at 12:55 PM IST
لکھنؤ: شیعہ مذہبی رہنما مولانا کلب جواد اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سکریٹری یعسوب عباس نے منیا سنگھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ امام باڑہ جانے کے وائرل ویڈیو پر ردعمل دیا ہے۔ مانیا سنگھ کا الزام ہے کہ اسے گیٹ پر روکا گیا اور داخلے سے پہلے حجاب پہننے کو کہا گیا۔ اسے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نامناسب سلوک کرنے کو بھی کہا گیا۔
مانیا کا الزام ہے کہ جب اس نے حجاب کے بارے میں احتجاج کیا تو اسے کہا گیا کہ داخلے کی اجازت کے لیے دوپٹہ (اسکارف) لے آئیں۔ اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میں ہندو ہوں، میں حجاب کیوں پہنوں گی؟ وہ بڑے بدتمیزی سے بولے۔ اس کے بعد بھی جب اس نے اعتراض کیا تو انہوں نے اسے بٹن لگانے کو کہا اور پھر چلے گئے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گیٹ پر داخلے کی اجازت دینے سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں اسرائیل اور امریکہ لکھا ہے پہلے اسے لات مارو پھر جاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں لات ماروں؟
مرد گرودوارے میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے سر کو رومال سے ڈھانپ لیتے ہیں
آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سکریٹری یعسوب عباس کا کہنا ہے کہ یہ عبادت گاہ ہے، جہاں مجلسیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں کوئی بھی بیہودہ لباس پہن کر داخل نہیں ہو سکتا۔ سر ڈھانپ کر داخلہ سختی سے ضروری ہے۔ تمام امام بارگاہیں مقدس مقامات ہیں۔ اس طریقے سے داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب مرد گرودوارے میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے سر کو رومال سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ خواتین بھی سر ڈھانپتی ہیں۔ جو لڑکیاں بغیر سر ڈھانپ کر امام باڑہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھیں اور بدتمیزی کر رہی تھیں انہیں روک دیا گیا۔ حسین آباد ٹرسٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے، میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لباس پہننے والے سیاحوں کے امام باڑے میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔
امام باڑہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سر ڈھانپنا ہوگا
مولانا کلب جواد کہتے ہیں کہ ہر مذہبی مقام کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہمیں امام باڑہ میں بغیر حجاب کے داخلے کو روکنے کا پورا حق حاصل ہے۔ امام باڑہ ایک مذہبی مقام ہے۔ سر ڈھانپے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ امام باڑہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سر ڈھانپنا ہوگا۔ مذہبی مقامات کی روایات کا احترام ضروری ہے۔ مسلمانوں کو کئی مندروں میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم نے سب کو ملنے کا حق دیا ہے۔ بہت سے مذہبی مقامات پر آدھے لباس والے زائرین کی ممانعت ہے۔ یہاں تک کہ گولڈن ٹیمپل میں سر ڈھانپے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ امام باڑہ کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔