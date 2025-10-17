ETV Bharat / state

آسام میں دہشت گردوں کا فوجی کیمپ پر حملہ، تین فوجی زخمی

آرمی کیمپ پر دہشت گردوں کے حملے میں استعمال ہونے والا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا ہے۔

دہشت گردوں نے آرمی کیمپ پر حملہ کیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 2:34 PM IST

تینسوکیا (آسام): دہشت گردوں نے آسام کے تینسوکیا ضلع کے کاکوپتھر علاقے میں ہندوستانی فوج کے 19 گرینیڈیئر کیمپ پر اچانک حملہ کیا۔ آدھی رات کے حملے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے بھارتی فوج کے تین جوان زخمی ہوگئے۔

فوج کے ترجمان کے مطابق رات 12:30 بجے کے قریب نامعلوم دہشت گردوں نے چلتی گاڑی سے کاکوپتھر کمپنی پر فائرنگ کی۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں نے جوابی کارروائی کی۔ انہوں نے قریبی شہریوں کے گھروں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے کا بھی بھرپور خیال رکھا۔

پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ سرچ آپریشن

انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند فوج کی جوابی فائرنگ کے بعد خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ واقعے میں تین فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئیں تاہم کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے کی تلاشی لی گئی ہے اور پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔

لوگوں نے کہا پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آیا

مقامی لوگوں کے مطابق کل رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے اچانک ایک بم پھٹ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں چار بم پھٹے اور 500-400 گولیاں چلائی گئیں۔ پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ آرمی کیمپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ حملے میں کیا ہوا۔ فوج نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔

واردات میں استعمال ہونے والا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا (ETV Bharat)

واردات میں استعمال ہونے والا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا

بتایا جا رہا ہے کہ حملہ ULFA (I) نے کیا اور حملہ آوروں نے حملے کے دوران ایک ٹرک کا استعمال کیا۔ حملہ آور اس کے بعد ٹرک میں اروناچل پردیش کی طرف فرار ہوگئے۔ اس دوران پولیس نے اروناچل پردیش کے ٹینگپانی میں استعمال ہونے والے مشتبہ ٹرک کو برآمد کر لیا ہے۔ ٹرک کا نمبر AS 25 EC2359 ہے۔

اروناچل پردیش میں بھی آسام رائفلز کے کیمپ پر حملہ

دوسری طرف، NSCN-KY(A) نے کل اروناچل پردیش کے چانگلانگ ضلع میں آسام رائفلز کے ایک کیمپ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں آسام رائفلز کے دو فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی فوجیوں کی شناخت ہری چرن اور راہل بورا کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی فوجیوں کو علاج کے لیے ہوائی جہاز سے جورہاٹ لے جایا گیا۔ آسام رائفلز نے بھی جوابی کارروائی کی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شبہ ہے کہ حملہ آور آسام رائفلز کے کیمپ پر حملہ کرتے ہوئے گھنے جنگل کے راستے میانمار میں داخل ہوئے تھے۔

