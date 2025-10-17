آسام میں دہشت گردوں کا فوجی کیمپ پر حملہ، تین فوجی زخمی
آرمی کیمپ پر دہشت گردوں کے حملے میں استعمال ہونے والا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا ہے۔
October 17, 2025
تینسوکیا (آسام): دہشت گردوں نے آسام کے تینسوکیا ضلع کے کاکوپتھر علاقے میں ہندوستانی فوج کے 19 گرینیڈیئر کیمپ پر اچانک حملہ کیا۔ آدھی رات کے حملے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے بھارتی فوج کے تین جوان زخمی ہوگئے۔
فوج کے ترجمان کے مطابق رات 12:30 بجے کے قریب نامعلوم دہشت گردوں نے چلتی گاڑی سے کاکوپتھر کمپنی پر فائرنگ کی۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں نے جوابی کارروائی کی۔ انہوں نے قریبی شہریوں کے گھروں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے کا بھی بھرپور خیال رکھا۔
STORY | Three Army personnel hurt in terrorist attack in Assam— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2025
Three Army personnel were injured when unidentified terrorists fired at the security force’s camp in Kakopathar area in Assam’s Tinsukia district early on Friday, a defence spokesperson said.
READ:… pic.twitter.com/0SKAQsAGSg
پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ سرچ آپریشن
انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند فوج کی جوابی فائرنگ کے بعد خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ واقعے میں تین فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئیں تاہم کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے کی تلاشی لی گئی ہے اور پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔
Three #IndianArmy soldiers were injured after #ULFA-I militants attacked the sentry post of 19 Grenadiers ‘B’ Company at Kakopathar, about 44 km east of #Tinsukia HQ in #Assam, around 12:36 AM, using Under-Barrel Grenade Launchers. pic.twitter.com/d4jliNjuUV— IDU (@defencealerts) October 17, 2025
لوگوں نے کہا پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آیا
مقامی لوگوں کے مطابق کل رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے اچانک ایک بم پھٹ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں چار بم پھٹے اور 500-400 گولیاں چلائی گئیں۔ پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ آرمی کیمپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ حملے میں کیا ہوا۔ فوج نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔
واردات میں استعمال ہونے والا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا
بتایا جا رہا ہے کہ حملہ ULFA (I) نے کیا اور حملہ آوروں نے حملے کے دوران ایک ٹرک کا استعمال کیا۔ حملہ آور اس کے بعد ٹرک میں اروناچل پردیش کی طرف فرار ہوگئے۔ اس دوران پولیس نے اروناچل پردیش کے ٹینگپانی میں استعمال ہونے والے مشتبہ ٹرک کو برآمد کر لیا ہے۔ ٹرک کا نمبر AS 25 EC2359 ہے۔
اروناچل پردیش میں بھی آسام رائفلز کے کیمپ پر حملہ
دوسری طرف، NSCN-KY(A) نے کل اروناچل پردیش کے چانگلانگ ضلع میں آسام رائفلز کے ایک کیمپ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں آسام رائفلز کے دو فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی فوجیوں کی شناخت ہری چرن اور راہل بورا کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی فوجیوں کو علاج کے لیے ہوائی جہاز سے جورہاٹ لے جایا گیا۔ آسام رائفلز نے بھی جوابی کارروائی کی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شبہ ہے کہ حملہ آور آسام رائفلز کے کیمپ پر حملہ کرتے ہوئے گھنے جنگل کے راستے میانمار میں داخل ہوئے تھے۔