اڈیشہ میں بھیانک سڑک حادثہ: پانچ پولیس اہلکار ہلاک، کئی زخمی
ٹرک اور پی سی آر وین میں تصادم ہوا۔ اطلاعات کے مطابق ٹرک مخالف سمت سے آرہا تھا۔
Published : February 22, 2026 at 12:06 PM IST
جھارسوگوڈا، اڈیشہ: ریاست اڈیشہ کے جھارسوگوڈا صدر پولیس اسٹیشن کے سامنے اتوار کی صبح ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ ٹرک اور پولیس پی سی آر وین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکار جاں بحق ہوگئے۔ دیگر دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے پولیس کی گاڑی کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں پانچ افراد موقع پر ہی ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔
ٹرک بولیرو کی ٹکر
اتوار کی صبح جھارسوگوڑا صدر پولیس اسٹیشن کے سامنے مخالف سمت سے آنے والا ایک ٹرک پولیس وین سے ٹکرا گیا۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ پولیس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی جس کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکار موقع پر ہی جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔
یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ مقامی افراد اور پولیس حکام نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاشوں کو گاڑی سے نکالا اور زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا۔
مرنے والوں میں شامل ہیں:
ہوم گارڈ بھکتا مردھا
کانسٹیبل کاشی رام بھوئی
دیودت ساہا
حوالدار لنگراج دھروا
ڈی ایس آئی نرنجن کجور
ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور سینئر پولیس افسران جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور تفتیش جاری ہے۔
جھارسوگوڈا کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مدھوسکتا مشرا نے کہا، "آج صبح ایک ٹرک اور ایک بولیرو کے درمیان حادثہ پیش آیا۔ بولیرو میں سوار پانچ افراد کی موت ہو گئی، اور دو کی حالت نازک ہے۔ انہیں پہلے برلا اور پھر بارگڑھ میڈیکل کالج منتقل کیا گیا۔ ان کی حالت مستحکم ہے۔" مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ واقعہ کی فی الحال تفتیش جاری ہے۔ ڈرائیور زخمی ہوگیا اور اس کا علاج جاری ہے۔
جھارسوگوڈا کے ایم ایل اے ٹانک دھر ترپاٹھی نے کہا، "آج ایک افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک سڑک حادثے میں پانچ پولیس اہلکاروں کی موت ہو گئی۔ ہم سب اس سے صدمے میں ہیں۔ مرکزی حکومت نے NH-49 کو چوڑا کرنے کے لیے فنڈز منظور کر لیے ہیں۔ جلد ہی کام شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اس واقعہ سے واقف ہیں۔"