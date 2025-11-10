بہار میں المناک حادثہ: چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک
پٹنہ کے داناپور میں مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد کی موت ہوگئی۔ یہ گھر اندرا آواس یوجنا(IAY) اسکیم کے تحت بنایا گیا تھا۔
Published : November 10, 2025 at 9:50 AM IST
پٹنہ، بہار: پٹنہ ضلع کے داناپور علاقے کے دیارہ علاقے میں اتوار کی دیر رات ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا۔ عاقل پور تھانہ علاقہ کے تحت مانس نیاپن پور 42 پٹی گاؤں میں آئی اے وائی اسکیم کے تحت بنایا گیا ایک پرانا مکان اچانک گر گیا۔ ملبے نے سوئے ہوئے پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے ایک ہی لمحے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے۔
تین معصوم بچے بھی ہلاک
32 سالہ ببلو خان، اس کی 30 سالہ بیوی روشن خاتون، 12 سالہ بیٹی رخسار، 10 سالہ بیٹا محمد چاند اور سب سے چھوٹی دو سالہ چاندنی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ رات کے کھانے کے بعد گھر والے حسب معمول سو گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ان کی آخری رات ہوگی۔ ایک زوردار دھماکے سے چھت گر گئی اور لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔
#बिहार #पटना: दानापुर में मकान की छत गिरने से पांच लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है।#Bihar @airnewsalerts @NitishKumar @officecmbihar @ddnewsBihar pic.twitter.com/SaXiKZSiZ4— आकाशवाणी समाचार, पटना (@airnews_patna) November 10, 2025
پانچ افراد کی ہوئی موت
مکان گرتے ہی آس پاس کے لوگ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ گاؤں والوں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا۔ کسی نے پولیس کو خبر کردی۔ عاقل پور پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کیں لیکن جب تک لاشیں نکالی گئیں، سب کی موت ہوچکی تھی۔ انہیں ایمبولینس کے ذریعے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
بارش نے بنیاد ہی اکھاڑ دی
لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندرا آواس مکان دس بارہ سال پرانا تھا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے دیواریں کمزور پڑ چکی تھیں۔ چھت میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، لیکن غربت کی وجہ سے مرمت نہیں کی گئی تھی۔ ببلو خان مزدوری کر کے بمشکل اپنے خاندان کی کفالت کر رہے تھے۔ گھر کی حالت دیکھ کر پڑوسیوں نے انہیں کئی بار خبردار کیا تھا۔
پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کی تدفین کی جائے گی
اسٹیشن ہاؤس آفیسر ونود کمار نے بتایا کہ پانچوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے صدر اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ انتظامی سطح پر معاوضے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ دیارہ کے علاقے میں ایسے خستہ حال مکانات کا سروے کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات کا اعادہ نہ ہو۔
"پولیس اور مقامی رہائشیوں کی مدد سے جائے وقوع سے ملبہ ہٹایا گیا۔ تاہم خاندان کے تمام افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔":- ونود کمار، اسٹیشن ہاؤس آفیسر
گاؤں میں سوگ، حکومت سے اپیل
پیر کی صبح سے گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ جہاں کبھی بچوں کے قہقہے گونجتے تھے اب صرف رونے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ گاؤں والوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دیارہ علاقے کے تمام پرانے اندرا آواس کا معائنہ کیا جائے اور غریب خاندانوں کو مستقل مکانات فراہم کیے جائیں۔