غبارہ پھلانے والا گیس سلنڈر پھٹنے سے چار افراد کی موت، 10 سے زیادہ لوگ زخمی
زخمیوں میں سے کچھ شدید طور پر جھلس گئے۔ پولیس نے جائے وقوع سے زخمیوں کو سرکاری اسپتال منتقل کیا۔
Published : January 20, 2026 at 9:05 AM IST
کلاکوریچی: تمل ناڈو کے کلاکوریچی ضلع میں ایک فیسٹول کے دوران غبارے پھلانے والا گیس سلنڈر پھٹنے سے چار افراد ہلاک ہوگئے۔ اطلاعات کے مطابق زخمیوں میں سے کچھ شدید طور پر جھلس گئے ہیں۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کیں۔
کلکوریچی ضلع کے منالورپٹائی میں منعقد ہوئے ریور فیسٹول میں آس پاس کے علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیسٹول ختم ہونے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، اسی دوران شام سات بجے کے قریب غبارہ پھلانے والا ایک گیس سلنڈر اچانک بلاسٹ ہو گیا۔
سلنڈر سے اڑے ملبہ کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ چار لوگوں کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ حادثے میں 10 سے زائد افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ زخمیوں کو ایمبولینس اور نجی گاڑیوں کے ذریعے قریبی سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔
زخمیوں کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ اس حادثہ سے منالورپٹائی اور آس پاس کے علاقوں میں صورتحال کشیدہ ہوگئی ہے۔ پولیس جائے وقوع پر سیکورٹی فراہم کر رہی ہے۔ فائر بریگیڈ نے سلنڈر پھٹنے کے بعد لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا ہے۔
پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تحقیقات کئی زاویوں سے کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ غبارے میں گیس بھرنے کے لیے استعمال ہونے والا سلنڈر درست اجازت نامے سے خریدا گیا تھا یا نہیں، کیا حفاظتی ضوابط پر عمل کیا گیا تھا اور کیا یہ حادثہ غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ اس دوران پولیس ہلاک شدگان اور زخمیوں کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔
