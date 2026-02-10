دودھ میں زہر کا شک: متھرا میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی موت
مرنے والوں میں منیش، اس کی بیوی، ڈھائی سالہ بیٹا پنکج، بیٹی پریانشی اور ہنی شامل ہیں۔
Published : February 10, 2026 at 12:17 PM IST
متھرا، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے متھرا میں مہاواں تحصیل تھانہ علاقے کے تحت کھپرپور گاؤں میں منگل کی صبح ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی موت ہوگئی۔ ہلاک ہونے والوں میں والدین، دو بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ہیں۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس انتظامیہ اور اعلیٰ حکام جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔
ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک
مہاواں تحصیل کے کھپر پور گاؤں میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی موت سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ اس خاندان میں 35 سالہ منیش، اس کی بیوی 30 سالہ پنکج، ڈھائی سالہ بیٹی پریانشی، چار اور ہنی، پانچ شامل تھے۔
پڑوسی کی اطلاع کے مطابق پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ منیش پیر کی دیر شام دودھ لے کر آئے تھے۔ دودھ میں زہر ملانے کا شبہ ہے۔ گاؤں والے فی الحال کوئی تبصرہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
ایس پی دیہی سریش چندر راوت نے بتایا کہ گاؤں والوں کی اطلاع کے بعد پولیس کھپرپور گاؤں پہنچی۔ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد مشتبہ حالات میں ہلاک ہو گئے ہیں۔
تمام مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے
ایک باپ، بیوی، دو بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ پولس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پنچنامہ (انکوائری رپورٹ) تیار کر لیا گیا ہے اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔