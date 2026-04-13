بہار میں المناک حادثہ: گیس سلنڈر پھٹنے سے ماں باپ سمیت بچے کی موت، کئی افراد جھلس گئے
دربھنگہ کے ضلع میں نئے کچن میں سیلنڈر لگا کر گھر والے کھانا بنا رہے تھے۔ اسی دوران اچانک دھماکہ ہو گیا۔
Published : April 13, 2026 at 10:43 AM IST
دربھنگہ: بہار کے دربھنگہ ضلع کے یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع سندر پور میں اتوار کی شام کو ہوا ایک زبردست گیس سلنڈر دھماکے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ بیچن داس کے گھر میں پیش آیا، جہاں کھانا تیار کرنے کے دوران گیس سلنڈر میں اچانک آگ لگ گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں، آگ کے شعلے ایک بھڑکتے ہوئے آگ کی شکل اختیار کر گئے جس نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سانحے میں تین افراد کی جانیں گئیں، جن میں تین ماہ کا معصوم بچہ بھی شامل تھا، جب کہ کئی افراد جھلس کر شدید زخمی ہوئے۔
واقعہ سندر پور میں ٹینو پیڈ کے قریب بیچن داس کے گھر میں پیش آیا، جہاں رات کے کھانے کی تیاریاں جاری تھیں۔ گیس سلنڈر میں اچانک آگ لگنے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ آگ کے شعلے اتنی تیزی سے پھیلے کہ گھر کے مکین بچ نکلنے میں ناکام رہے۔ آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آس پاس کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔
کونسلر کے نمائندے بھگوان لال ٹھاکر نے بتایا کہ اس المناک حادثے کے متاثرین گووند داس، مسو کماری، اور ایک تین ماہ کا بچہ - سبھی علاج کے دوران فوت ہوگئے۔ پورا خاندان گہرے صدمے میں ڈوب گیا ہے، کیونکہ مرنے والوں میں دو بالغ اور ایک بچہ شامل ہے۔
کونسلر کے نمائند کے مطابق اس واقعے میں والدین اور ان کا تین ماہ کا بچہ جان کی بازی ہار گیا ہے۔ وہ نئے کچن میں کھانا پکانے ہی والے تھے کہ یہ سانحہ پیش آیا
کئی لوگ شدید زخمی: کئی افراد بشمول بیچن داس، اس کا دوسرا بیٹا گووند، ان کا پڑوسی آدتیہ، اور ایک فائر آفیسر - شدید جھلس گئے ہیں۔ تمام زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ انہیں ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں وہ اس وقت زیر علاج ہیں۔
فائر ڈپارٹمنٹ اور پولیس کی کارروائی: واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر ڈیپارٹمنٹ کے کئی فائر ٹینڈر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم بھی فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی۔ مقامی لوگوں کی مدد اور کافی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔ اسٹیشن انچارج سدھر کمار نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی فائر ڈپارٹمنٹ کو الرٹ کردیا گیا اور آگ پر جلد قابو پالیا گیا۔
سدھر کمار اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے مطابق جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہم جائے وقوعہ پر پہنچے اور فائر ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کیا۔ اس کے فوراً بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔ کل تین افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ دیگر اس وقت زیر علاج ہیں۔
مزید پڑھیں: بہار میں خوفناک سڑک حادثہ، 10 افراد ہلاک، بس اور پک اپ میں تصادم
پورے علاقہ غم کی لپیٹ میں: اس ہولناک حادثے کے بعد سندر پور علاقے میں سوگ کا ماحول ہے۔ بہت سے لوگ جائے وقوعہ پر جمع ہیں اور زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔
واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مقامی انتظامی اہلکار بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حادثے کی وجہ گیس سلنڈر کا اخراج یا خرابی ہوسکتی ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔