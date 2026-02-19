ETV Bharat / state

متھرا میں خوفناک سڑک حادثہ؛ تیز رفتار کار نہر میں جا گری، چار افراد ہلاک

کار جب دیویا پہنچی تو موڑ کی وجہ سے نہر نظر نہیں آئی اور کار اچانک نہر میں جا گری۔

many killed as speeding car falls into canal in mathura uttar pradesh Urdu News
متھرا میں خوفناک سڑک حادثہ، 4 افراد ہلاک (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 19, 2026 at 10:08 AM IST

متھرا، اتر پردیش: مگورہ تھانہ علاقہ سے ایک خوفناک سڑک حادثہ کی خبریں آرہی ہیں۔ بدھ کی دیر رات ایک تیز رفتار کار نہر میں جا گری جس سے چار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے لاشوں کو نہر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس اب مزید تفتیش میں مصروف ہے۔

خبر کے مطابق کل دیر رات ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر مگورہ تھانہ علاقہ میں ناگلہ دیویا نہر میں جاگری جس سے چار لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس انتظامیہ جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاشوں کو نہر سے نکالا۔

موڑ کی وجہ سے نہر نظر نہیں آئی

بتایا جا رہا ہے کہ 23 سالہ راہل، 22 سالہ امیت، موہت اور ایک اور دوست متھرا سے راجستھان کے ڈیگ واپس آ رہے تھے۔ جب تیز رفتار کار دیویا پہنچی تو موڑ کی وجہ سے انہیں نہر نظر نہ آئی جس کی وجہ سے کار اچانک اس میں جاگری۔

ایس پی رورل سریش چند راوت نے دیا بیان

ایس پی رورل سریش چند راوت نے بتایا کہ مگوررہ تھانہ علاقے میں دیگ روڈ پر ایک کار بے قابو ہو کر نہر میں گر گئی۔ کار میں سوار افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو آپریشن کر کے کار کو نہر سے نکال لیا گیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تین نوجوانوں کی شناخت ہو گئی ہے، جب کہ دوسرے کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔

