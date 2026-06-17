گجرات میں خوفناک حادثہ: بس ٹرک سے ٹکرا گئی۔ چھ ہلاک، چھبیس شدید زخمی
بس راجستھان سے سورت، گجرات جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد علاقے میں ٹریفک جام ہوگیا۔
Published : June 17, 2026 at 1:51 PM IST
وڈودرا، گجرات: گجرات کے وڈودرا ضلع میں بدھ کی صبح چھ لوگوں کی موت ہو گئی اور 26 دیگر مسافر شدید زخمی ہو گئے جب ایک نجی بس ہائی وے پر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ بس راجستھان سے سورت جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ وڈودرا-ہلول ہائی وے پر واقع کوٹمبی گاؤں کے قریب صبح 4:00 بجے کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے وڈودرا کے سایاجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ راجستھان سے سورت جانے والی نجی لگژری بس وڈودرا کے کوٹمبی اسٹیڈیم کے قریب ایک ٹرک کے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ تصادم اتنا زوردار تھا کہ اس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کئی افراد شدید زخمی ہوگئے۔
ڈرائیور ٹائر کا پریشر چیک کر رہا تھا
وڈودرا ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ سشیل اگروال نے بتایا کہ لگژری بس ٹرک کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرک سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور اس کا ڈرائیور ٹائر کا پریشر چیک کر رہا تھا جب تیز رفتار بس نے اسے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ اگروال نے کہا، "تصادم اتنا شدید تھا کہ بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں چھ افراد کی موت ہو گئی، جب کہ 20 کے قریب دیگر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔" اہلکار نے بتایا کہ بس میں سوار زیادہ تر مسافر راجستھان سے تھے۔
زخمیوں کے ایک ساتھ پہنچنے سے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں لوگوں کی بھیڑ
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس، فائر بریگیڈ، ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ بس میں پھنسے مسافروں کو نکالنے کے لیے جنگی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ آپریشن کے دوران مسافروں کو بچانے کے لیے گیس کٹر سمیت دیگر آلات کا استعمال کرتے ہوئے بس کے پرزے کھولے گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر وڈودرا کے سایاجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ بڑی تعداد میں زخمیوں کے ایک ساتھ پہنچنے سے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے فوری طور پر زخمیوں کا علاج شروع کر دیا۔
بس سڑک کے غلط کنارے پر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی
ایک زخمی مسافر نے بتایا کہ جب وہ راجستھان سے سورت جا رہے تھے تو بس سڑک کے غلط سائڈ پر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے بتایا کہ واقعہ کے وقت وہ ڈرائیور کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔
دریں اثنا، سیاجی اسپتال میں اضافی ڈاکٹروں اور نرسنگ اسٹاف کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس ہولناک حادثے کے بعد کوٹمبی کے علاقے اور قریبی سڑکوں پر بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہو گیا۔ پولیس نے ٹریفک کا رخ موڑ دیا اور معمول کی روانی بحال کرنے کا کام کیا۔