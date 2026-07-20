ناگالینڈ میں لینڈ سلائیڈنگ سے بھاری تباہی، آٹھ افراد ہلاک، بارہ زخمی، کئی ملبے تلے دب گئے
ناگالینڈ کے مون ضلع میں لینڈ سلائیڈنگ کے مختلف واقعات کے نتیجے میں آٹھ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔
Published : July 20, 2026 at 9:00 AM IST
کوہیما (ناگالینڈ): ناگالینڈ کے مون ضلع میں اتوار کے روز موسلا دھار بارش کے باعث اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے بھاری تباہی مچائی، جس میں آٹھ افراد جاں بحق اور 12 دیگر زخمی ہو گئے۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی مکانات بہہ گئے، سڑکیں بند ہو گئیں اور کئی لوگ ملبے تلے دب گئے۔
اس سلسلے میں مون ضلع کے ڈپٹی کمشنر وینیئی کونیاک نے بتایا کہ اب تک چار لاشیں نکال لی گئی ہیں جب کہ چار دیگر اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "مون ضلع میں مختلف مقامات پر مسلسل بھاری بارش کی وجہ سے ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں آٹھ افراد کی موت ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے مون ٹاؤن اور تیجت ہیں۔ بھاری بارش رات تقریباً ایک بجے شروع ہوئی اور ہمیں صبح تقریباً چھ سے سات بجے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کی اطلاع ملی۔"
Mon, Nagaland | At least 8 people have died and 12 others injured following massive landslide incidents occurred in multiple locations in Nagaland's Mon district on Sunday.— ANI (@ANI) July 19, 2026
Wennyei Konyak, Deputy Commissioner of Mon district told ANI, so far 4 bodies have recovered and four…
انہوں نے مزید بتایا کہ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کے بعد ایس ڈی آر ایف (ایس ڈی آر ایف)، پولیس، آسام رائفلز، این ڈی آر ایف (این ڈی آر ایف) کی ٹیمیں اور مقامی لوگ تلاش اور بچاؤ (سرچ اینڈ ریسکیو) کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اب تک ملبے سے تین خواتین اور ایک مرد سمیت چار لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، جب کہ 12 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مختلف مقامات پر اب بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ کئی گھنٹوں تک ہونے والی تیز بارش کے بعد مون ٹاؤن میں گھروں، سڑکوں اور عوامی بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ کئی علاقے زیرِ آب آ گئے ہیں اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث اہم شاہراہیں بند ہو گئی ہیں۔
ناگالینڈ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جوائنٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر جانی روانگمیئی نے بتایا کہ اتوار کی رات کے آخری پہر سے جاری مسلسل موسلادھار بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں اچانک سیلابی صورت حال پیدا ہو گئی اور پانی جمع ہو گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دوسری طرف، پہاڑی ڈھلوانوں پر مٹی کے تودے گرنے (لینڈ سلائیڈنگ) کی وجہ سے اہم سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور امدادی کام شروع کر دیے گئے ہیں۔
Incessant rains and a cloudburst in the wee hours of the morning in #Mon Hq, Nagaland has caused widespread destruction at various localities this morning. Human casualties reported, survivors still trapped. Rescue operations by locals hampered due to continuous rain & landslide.… pic.twitter.com/DsxPmnu7u1— S. Phangnon Konyak (@SPhangnon) July 19, 2026
وزیر اعلیٰ نیفیو ریو نے اس قدرتی آفت میں قیمتی جانوں کے نقصان اور تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ انہوں نے 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ریاستی حکومت صورت حال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ریو نے بتایا کہ ناگالینڈ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ضلع انتظامیہ، اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (SDRF)، پولیس اور آسام رائفلز کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں۔
Deeply distressing reports of heavy landslides in Mon. My heartfelt condolences to those who've lost loved ones. The State Govt. is closely monitoring the situation. NSDMA, Dist. Admin, DDMA, SDRF, Police, AR & local community are working on ground for search & rescue operations.— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) July 19, 2026
ضلع انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے والے علاقوں، ندی نالوں کے کناروں اور سیلاب سے متاثرہ مقامات سے دور رہیں، کیونکہ مزید بھاری بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔
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