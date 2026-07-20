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ناگالینڈ میں لینڈ سلائیڈنگ سے بھاری تباہی، آٹھ افراد ہلاک، بارہ زخمی، کئی ملبے تلے دب گئے

ناگالینڈ کے مون ضلع میں لینڈ سلائیڈنگ کے مختلف واقعات کے نتیجے میں آٹھ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔

Many killed after massive landslide incidents in multiple locations in Mon Nagaland
ناگالینڈ میں لینڈ سلائیڈنگ سے بھاری تباہی (Image: IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 20, 2026 at 9:00 AM IST

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کوہیما (ناگالینڈ): ناگالینڈ کے مون ضلع میں اتوار کے روز موسلا دھار بارش کے باعث اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے بھاری تباہی مچائی، جس میں آٹھ افراد جاں بحق اور 12 دیگر زخمی ہو گئے۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی مکانات بہہ گئے، سڑکیں بند ہو گئیں اور کئی لوگ ملبے تلے دب گئے۔

اس سلسلے میں مون ضلع کے ڈپٹی کمشنر وینیئی کونیاک نے بتایا کہ اب تک چار لاشیں نکال لی گئی ہیں جب کہ چار دیگر اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "مون ضلع میں مختلف مقامات پر مسلسل بھاری بارش کی وجہ سے ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں آٹھ افراد کی موت ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے مون ٹاؤن اور تیجت ہیں۔ بھاری بارش رات تقریباً ایک بجے شروع ہوئی اور ہمیں صبح تقریباً چھ سے سات بجے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کی اطلاع ملی۔"

انہوں نے مزید بتایا کہ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کے بعد ایس ڈی آر ایف (ایس ڈی آر ایف)، پولیس، آسام رائفلز، این ڈی آر ایف (این ڈی آر ایف) کی ٹیمیں اور مقامی لوگ تلاش اور بچاؤ (سرچ اینڈ ریسکیو) کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اب تک ملبے سے تین خواتین اور ایک مرد سمیت چار لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، جب کہ 12 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مختلف مقامات پر اب بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

بتایا جا رہا ہے کہ کئی گھنٹوں تک ہونے والی تیز بارش کے بعد مون ٹاؤن میں گھروں، سڑکوں اور عوامی بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ کئی علاقے زیرِ آب آ گئے ہیں اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث اہم شاہراہیں بند ہو گئی ہیں۔

ناگالینڈ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جوائنٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر جانی روانگمیئی نے بتایا کہ اتوار کی رات کے آخری پہر سے جاری مسلسل موسلادھار بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں اچانک سیلابی صورت حال پیدا ہو گئی اور پانی جمع ہو گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دوسری طرف، پہاڑی ڈھلوانوں پر مٹی کے تودے گرنے (لینڈ سلائیڈنگ) کی وجہ سے اہم سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور امدادی کام شروع کر دیے گئے ہیں۔

وزیر اعلیٰ نیفیو ریو نے اس قدرتی آفت میں قیمتی جانوں کے نقصان اور تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ انہوں نے 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ریاستی حکومت صورت حال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ریو نے بتایا کہ ناگالینڈ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ضلع انتظامیہ، اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (SDRF)، پولیس اور آسام رائفلز کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں۔

ضلع انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے والے علاقوں، ندی نالوں کے کناروں اور سیلاب سے متاثرہ مقامات سے دور رہیں، کیونکہ مزید بھاری بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔

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