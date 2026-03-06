ایران میں اسرائیلی حملے سے نوئیڈا کے بہت سے خاندان خوفزدہ، زیر تعلیم نوجوانوں سے رابطہ منقطع
نئی دہلی/نوئیڈا: گریٹر نوئیڈا کے چھولاس گاؤں میں بہت سے خاندان اس وقت دہشت کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ ایرانی شہر قم اپنے مذہبی اور تعلیمی ورثے کی وجہ سے جانا جاتا ہے جہاں چھولاس کے بہت سے لڑکے تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں۔ گاؤں کی ایک خاتون گڈی نے اپنے بیٹے قمبر علی کو 13 فروری کو ایران میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجاتھا۔ اس نے تین دن پہلے بیٹے سے بات کی تھی لیکن اب رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ جنگ چھڑ گئی ہے اور تین دن سے بیٹے سے بات نہیں ہوئی۔ ماں اپنے بیٹے کی بحفاظت واپسی کے لیے حکومت سے التجا کر رہی ہے۔
چھولاس گاؤں کی ایک خاتون فاطمہ اپنے بیٹے مرتضیٰ کی عیادت کے لیے ایران گئی تھی لیکن وہ اس کے نتیجے میں ہونے والے تنازعہ میں پھنس گئی ہے۔ ہفتہ کو اس کے خاندان کا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جنگ نے ان کی واپسی کا راستہ روک دیا ہے۔ اس سے قبل فاطمہ کا کہنا تھا کہ میزائلوں سے اٹھنے والا دھواں اور سائرن کی گونج شہر قم کو ہلا رہی ہے۔ وہ کہتی تھیں، ’’میں اپنے اندر خوف کا احساس محسوس کرتی ہوں۔ نیٹ ورک کی لائنیں مکمل طور پر ڈاؤن ہو چکی ہیں، جس سے فاطمہ اور مرتضیٰ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ واحد تسلی یہ ہے کہ شہر قم پر ابھی تک براہ راست حملہ نہیں ہوا ہے، خوف و ہراس کا ماحول ہے۔
چھولس سے تعلق رکھنے والے ثاقب رضا بھی اپنے بھائیوں کے لیے پریشان ہیں۔ ثاقب کے دو بھائی اسد رضا اور عسکری رضا گزشتہ چھ سال سے شہر قم میں مقیم ہیں۔ ایک اور رشتہ دار مصطفیٰ بھی 12 سال سے وہاں ہیں۔ ثاقب کا کہنا ہے کہ وہاں کا منظر خوفناک ہے۔ ہر طرف نظر دوڑائی جائے، آسمان میزائلوں کے دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔
چھولاس گاؤں کے ان خاندانوں کی حکومت سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ کسی طرح انہیں ان کے پیاروں سے جوڑ کر محفوظ طریقے سے واپس لایا جائے۔ کمیونیکیشنز بند ہونے کی وجہ سے ان خاندانوں کے لیے ہر گزرتا لمحہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
دریں اثنا، گوتم بدھ نگر ضلعی انتظامیہ کو مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے دوران پھنسے ہوئے ہندوستانی شہریوں کے لیے الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے خاندان میں کسی کو جانتے ہیں یا اس علاقے میں کوئی جاننے والا ہے تو بلا تاخیر ان نمبرز پر معلومات شیئر کریں۔
ڈسٹرکٹ ایمرجنسی کنٹرول روم: 0120-2978231، 0120-2978232
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (فنانس اینڈ ریونیو): 98709 44876
ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر سپیشلسٹ: 81455 63077