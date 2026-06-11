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گونڈا میں ایک بے قابو ایس یو وی نے تباہی مچا دی، نو لوگ کچلے گئے، چار ہلاک، پانچ زخمی، دو کو لکھنؤ ریفر کر دیا گیا

ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ مرنے والوں کے اہل خانہ کی مالی امداد کے لیے حکومت کو رپورٹ بھیج دی گئی ہے۔

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ضلع مجسٹریٹ پرینکا نرنجن ضلع اسپتال میں واقعہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہیں (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 11, 2026 at 9:18 AM IST

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گونڈہ، اترپردیش: ایک بے قابو ایس یو وی نے سڑک پر 9 لوگوں کو کچل دیا۔ حادثے میں چار نوجوانوں کی موت ہو گئی، جب کہ پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔ ان میں سے تین کی حالت مستحکم ہے، جب کہ دو دیگر کو تشویشناک حالت کے باعث لکھنؤ ٹراما سینٹر ریفر کیا گیا ہے۔ حادثہ رات 10 بجے کے قریب بدھ کی رات کرنیل گنج تھانہ علاقے میں گونڈا-لکھنؤ روڈ پر نارائن پور بھلیان پوروا گاؤں کے قریب پیش آیا۔

پولیس کی معلومات کے مطابق، کرنیل گنج تھانہ علاقے کے گونڈا-لکھنؤ روڈ پر کل دیر رات ایک تیز رفتار ایس یو وی نے نو لوگوں کو ٹکر مار دی۔ اس ایس یو وی کے ذریعہ دو موٹر سائیکل سوار پہلے ہی حادثے کا شکار ہو چکے تھے۔ جب کہ کچھ نوجوان ان کی مدد کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے تھے۔

مدد کرنے والے نوجوانوں پر چڑھ دوڑی کار

اس کے بعد قابو سے باہر ہونے والی کار ان نوجوانوں پر چڑھ دوڑی جو ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چیخ و پکار سن کر مقامی لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس اور انتظامی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔

ضلع مجسٹریٹ پرینکا نرنجن کا بیان

حادثے کے متعلق ضلع مجسٹریٹ پرینکا نرنجن نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت گلشن (25)، حسن محمد (40)، امتیاز علی (32) اور سنجے کمار تیواری (28) کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمیوں میں ونے پرتاپ سنگھ، تبریز علی، پرویز، انشومن اور شانی شامل ہیں۔ پرویز اور انشومن کو لکھنؤ ریفر کر دیا گیا ہے۔

کرنیل گنج کے آس پاس کے رہنے والے متاثرین

سبھی کرنیل گنج کے آس پاس کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ انتظامیہ ضروری قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ سبھی کا مناسب علاج ہو رہا ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے حکومت کو رپورٹ بھیج دی گئی ہے۔

میڈیکل کالج کے حکام سے بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت

مقامی ایم ایل اے اجے سنگھ نے بھی زخمیوں کو دیکھنے کے لیے میڈیکل کالج کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نارائن پور گاؤں کے قریب ایک ہولناک حادثے میں چار لوگوں کی المناک موت ہوگئی۔ پانچ زخمی ہوئے اور انہوں نے میڈیکل کالج کے حکام کو ہدایت کی کہ انہیں بہترین علاج فراہم کیا جائے۔

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