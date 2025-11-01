پولیس انسپکٹر قتل کیس حل، دو خواتین سمیت سات افراد گرفتار، ڈانسر کے شوہر نے رچی سازش
سیوان میں انسپکٹر انیرودھ کمار کے قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ پولیس نے دو خواتین سمیت سات ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
سیوان: بہار کے سیوان کے دراونڈا تھانہ علاقے میں تعینات اسسٹنٹ سب انسپکٹر انیرودھ کمار کو 29 اکتوبر 2025 کی رات گلا کاٹ کر قتل کی واردات نے پورے ضلع کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ، سیوان کی ہدایات پر تیزی سے کام کرتے ہوئے، خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی ) نے صرف دو دنوں میں اس معاملے کو حل کر لیا۔
پولیس انسپکٹر کے قتل کے الزام میں سات گرفتار
پولیس سپرنٹنڈنٹ کے حکم پر سب ڈویژنل پولیس آفیسر مہاراج گنج کی قیادت میں ایس آئی ٹی ٹیم تشکیل دی گئی۔ تکنیکی شواہد اور انسانی معلومات کی بنیاد پر ٹیم نے سات ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ دوران تفتیش تمام نے اعتراف جرم کر لیا۔
رقاصہ کے شوہر کی سازش
پولیس سپرنٹنڈنٹ منوج کمار تیواری نے کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ متوفی اے ایس آئی اپنے موبائل فون پر سرسو نوکٹولا گاؤں میں پنٹو کمار کے گھر پر رہنے والی ڈانسنگ ٹولی کی ایک خاتون سے رابطے میں تھا۔ اس سے ڈانسر کے شوہر عمران انصاری مشتعل ہوگئے۔ دیوالی پر عمران، راہول کمار اور اے ایس آئی کے درمیان جھگڑا ہوا۔
منصوبہ بند قتل کا وحشیانہ فعل
حسد سے مشتعل عمران انصاری نے راہول کمار اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر سازش کی۔ اے ایس آئی کو ایک پروگرام میں شرکت کے بہانے لالچ دیا گیا اور سرساو کے ایک ارحد میدان میں لے جایا گیا، جہاں اس کا گلا تیز دھار ہتھیار سے کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ لاش نے پولیس کو بھی چونکا دیا۔
ایک مجرمانہ نیٹ ورک نیپال سے سیوان تک پھیلا ہوا ہے
گرفتار ملزمان میں سے دو نیپال کے رہائشی ہیں: عمران انصاری (نیپال گنج) اور سمیر ادریسی (بیک)۔ باقی تین کا تعلق سیوان ضلع سے ہے: راہول کمار یادو (پپرا)، رنجن کمار سریواستو (انولی)، اور سندیپ سنگھ (پسنولی ساگر)۔ مجموعی طور پر سات ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔
متوفی کا سامان برآمد، مقدمہ درج
پولیس نے متوفی کا موبائل فون، سونے کی چین، انگوٹھی اور چاندی کا کڑا برآمد کرلیا۔ اہل خانہ کی درخواست کی بنیاد پر داروندا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ نمبر 517/25 درج کیا گیا۔ ایس سی ایس ٹی ایکٹ کی دفعہ 103(1)/238/61(2)/3(5) بی این ایس اور 3(2)(1) لگائی گئی۔
چھاپے میں پوری پولیس مشینری شامل تھی
چھاپہ مار ٹیم میں مہاراج گنج کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر، داراونڈا کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر، اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) ٹیم اور ڈسٹرکٹ انٹیلی جنس یونٹ کے ارکان شامل تھے۔ ملزمان کو مختلف مقامات پر چھاپے مار کر گرفتار کیا گیا۔ باقی مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیوان پولیس نے واضح کیا کہ کسی بھی گھناؤنے جرائم کے مرتکب کو بخشا نہیں جائے گا۔
''گھناؤنے جرائم میں ملوث کسی بھی مجرم کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔'' - منوج کمار تیواری، پولیس سپرنٹنڈنٹ، سیوان