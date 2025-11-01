ETV Bharat / state

پولیس انسپکٹر قتل کیس حل، دو خواتین سمیت سات افراد گرفتار، ڈانسر کے شوہر نے رچی سازش

سیوان میں انسپکٹر انیرودھ کمار کے قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ پولیس نے دو خواتین سمیت سات ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

پولیس انسپکٹر قتل کیس حل، دو خواتین سمیت 7 گرفتار ڈانسر کے شوہر نے سازش رچی
پولیس انسپکٹر قتل کیس حل، دو خواتین سمیت 7 گرفتار ڈانسر کے شوہر نے سازش رچی ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سیوان: بہار کے سیوان کے دراونڈا تھانہ علاقے میں تعینات اسسٹنٹ سب انسپکٹر انیرودھ کمار کو 29 اکتوبر 2025 کی رات گلا کاٹ کر قتل کی واردات نے پورے ضلع کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ، سیوان کی ہدایات پر تیزی سے کام کرتے ہوئے، خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی ) نے صرف دو دنوں میں اس معاملے کو حل کر لیا۔

پولیس انسپکٹر کے قتل کے الزام میں سات گرفتار

پولیس سپرنٹنڈنٹ کے حکم پر سب ڈویژنل پولیس آفیسر مہاراج گنج کی قیادت میں ایس آئی ٹی ٹیم تشکیل دی گئی۔ تکنیکی شواہد اور انسانی معلومات کی بنیاد پر ٹیم نے سات ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ دوران تفتیش تمام نے اعتراف جرم کر لیا۔

رقاصہ کے شوہر کی سازش

پولیس سپرنٹنڈنٹ منوج کمار تیواری نے کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ متوفی اے ایس آئی اپنے موبائل فون پر سرسو نوکٹولا گاؤں میں پنٹو کمار کے گھر پر رہنے والی ڈانسنگ ٹولی کی ایک خاتون سے رابطے میں تھا۔ اس سے ڈانسر کے شوہر عمران انصاری مشتعل ہوگئے۔ دیوالی پر عمران، راہول کمار اور اے ایس آئی کے درمیان جھگڑا ہوا۔

منصوبہ بند قتل کا وحشیانہ فعل

حسد سے مشتعل عمران انصاری نے راہول کمار اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر سازش کی۔ اے ایس آئی کو ایک پروگرام میں شرکت کے بہانے لالچ دیا گیا اور سرساو کے ایک ارحد میدان میں لے جایا گیا، جہاں اس کا گلا تیز دھار ہتھیار سے کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ لاش نے پولیس کو بھی چونکا دیا۔

ایک مجرمانہ نیٹ ورک نیپال سے سیوان تک پھیلا ہوا ہے

گرفتار ملزمان میں سے دو نیپال کے رہائشی ہیں: عمران انصاری (نیپال گنج) اور سمیر ادریسی (بیک)۔ باقی تین کا تعلق سیوان ضلع سے ہے: راہول کمار یادو (پپرا)، رنجن کمار سریواستو (انولی)، اور سندیپ سنگھ (پسنولی ساگر)۔ مجموعی طور پر سات ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔

متوفی کا سامان برآمد، مقدمہ درج

پولیس نے متوفی کا موبائل فون، سونے کی چین، انگوٹھی اور چاندی کا کڑا برآمد کرلیا۔ اہل خانہ کی درخواست کی بنیاد پر داروندا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ نمبر 517/25 درج کیا گیا۔ ایس سی ایس ٹی ایکٹ کی دفعہ 103(1)/238/61(2)/3(5) بی این ایس اور 3(2)(1) لگائی گئی۔

مزید پڑھیں: ماں اور بہنوں نے 11 ویں جماعت کی طالبہ کو10 لاکھ روپے میں فروخت کیا، عدالتی حکم پر مقدمہ درج

چھاپے میں پوری پولیس مشینری شامل تھی

چھاپہ مار ٹیم میں مہاراج گنج کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر، داراونڈا کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر، اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) ٹیم اور ڈسٹرکٹ انٹیلی جنس یونٹ کے ارکان شامل تھے۔ ملزمان کو مختلف مقامات پر چھاپے مار کر گرفتار کیا گیا۔ باقی مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیوان پولیس نے واضح کیا کہ کسی بھی گھناؤنے جرائم کے مرتکب کو بخشا نہیں جائے گا۔

''گھناؤنے جرائم میں ملوث کسی بھی مجرم کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔'' - منوج کمار تیواری، پولیس سپرنٹنڈنٹ، سیوان

TAGGED:

BIHAR CRIME
MURDER IN SIWAN
SIWAN ASI MURDER CASE
پولیس انسپکٹر قتل کیس
ASI ANIRUDH KUMAR MURDER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.