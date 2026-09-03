ایس آئی آر میں لاپروائی: منگلورو کے شہری کو ووٹر لسٹ کے مسودے میں 'مردہ' دکھایا گیا، بی ایل او کو نوٹس جاری
منگلورو کے ڈونلڈ ریگو کو یہ جان کر شدید جھٹکا لگا کہ انہیں ووٹر لسٹ کے مسودے میں 'مردہ' قرار دے دیا گیا ہے۔
Published : September 3, 2026 at 10:11 AM IST
منگلورو (کرناٹک): کرناٹک میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہرائی سے نظرثانی (Special Intensive Revision - SIR) مہم کے دوران بوتھ لیول افسران کی سنگین لاپروائی سامنے آئی ہے۔ منگلورو کے بیجئی (Bejai) علاقے کے رہنے والے ایک بزرگ شہری کا نام ووٹر لسٹ کے مسودے (Draft Voter List) میں 'مردہ' کے زمرے میں شامل کر دیا گیا ہے۔
بی ایل او کی اس غلطی کا شکار ہونے والے شخص کا نام ڈونلڈ جوزف ریگو (61) ہے، جو منگلورو سٹی ساؤتھ اسمبلی حلقہ (203)، بلاک نمبر 24 (لورڈس ہائی اسکول، بیجئی ایسٹ بلاک) کے ووٹر ہیں۔ ڈونلڈ ریگو، جو بیجئی نیو روڈ پر واقع جیسون اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، کئی دہائیوں سے اسی پتے پر رہائش پذیر ہیں اور باقاعدگی سے ووٹ ڈالتے رہے ہیں۔
الیکشن آفس اور میونسپل کارپوریشن کے چکر بار بار
لیکن ایس آئی آر کے عمل کے بعد حال ہی میں شائع ہونے والی ووٹر لسٹ کے مسودے میں، سیریل نمبر 48 کے سامنے والے کالم میں 'مردہ' لکھا ہوا پایا گیا۔ ڈونلڈ ریگو کو یہ جان کر شدید جھٹکا لگا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور وہ گزشتہ چند دنوں میں چار سے پانچ بار الیکشن آفس اور میونسپل کارپوریشن کے چکر لگا چکے ہیں۔
ڈونلڈ ریگو کا کیا کہنا ہے؟
ڈونلڈ ریگو نے میڈیا سے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، "میں منگلورو میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا ہوں۔ میں نے گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں بھی اسی بوتھ پر ووٹ ڈالا تھا۔ اگرچہ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ (موت کا سرٹیفکیٹ) جاری نہیں ہوا اور باوجود اس کے کہ میں ابھی زندہ ہوں، انہوں نے میرے نام کے آگے 'مردہ' لکھ دیا ہے۔ اب بی ایل او (BLO) مجھ سے دوبارہ فارم-6 بھرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔"
انہوں نے مطالبہ کیا، "میرا نام زندہ لوگوں کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے اور میرا نام فوری طور پر مردہ افراد کی فہرست سے ہٹایا جائے۔"
متعلقہ بی ایل او کو 'وجہ بتاؤ' (Show-Cause) نوٹس جاری
اس لاپروائی کے بارے میں 'ای ٹی وی بھارت' کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے، دکشن کنڑ ضلع کے ڈپٹی کمشنر (DC) ڈاکٹر ایچ وی درشن نے کہا، "ضلعی انتظامیہ نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے۔ ڈونلڈ ریگو کا نام غلطی سے مردہ افراد کی فہرست میں تب شامل ہو گیا تھا جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو اچھی طرح چیک کیے بغیر اپ لوڈ کرنا حکام کی جانب سے ڈیوٹی میں صریح لاپروائی ہے۔"
اہل ووٹرز کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی: ڈی سی
ڈپٹی کمشنر نے کہا، "ضلع میں اس طرح کی یہ پہلی چوک ہے۔ متعلقہ بوتھ کے بی ایل او کو پہلے ہی وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا جا چکا ہے اور ان سے تفصیلی رپورٹ طلب کی جا رہی ہے۔ قوانین کے مطابق ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ ڈونلڈ ریگو سے فارم-6 پہلے ہی حاصل کر لیا گیا ہے اور میں نے خود اسے چیک کیا ہے۔ اعتراضات اور دعوؤں کا عمل پورا ہونے اور حتمی ووٹر لسٹ شائع ہونے تک ان کا نام ووٹر لسٹ میں درست کر دیا جائے گا۔ کسی بھی اہل ووٹر کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔"